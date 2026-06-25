Διπλός ισχυρός σεισμός στην Βενεζουέλα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, καταρρεύσεις κτιρίων στο Καράκας – Αναφορές για θύματα

Η Βενεζουέλα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που προκάλεσαν καταρρεύσεις κτιρίων στο Καράκας. Οι αρχές κάνουν λόγο για σημαντικές ζημιές, ενώ ο δήμαρχος του Τσακάο ανέφερε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό. Παράλληλα, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν έτοιμες να παράσχουν βοήθεια.

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Διεθνή Νέα

Βενεζουέλα, Σεισμός
(Photo by Juan BARRETO / AFP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αναφορές για θύματα.
  • Σημαντικές ζημιές επιβεβαιώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας, με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Μήνυμα συμπαράστασης απηύθυνε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν έτοιμες να παράσχουν βοήθεια, ευρισκόμενες σε επαφή με τις αρχές της χώρας.

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Δύο ισχυροί σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξαν τη Βενεζουέλα το βράδυ της Τετάρτης, με διαφορά λίγων δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων και σοβαρές ζημιές σε περιοχές του Καράκας. Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για νεκρούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος αριθμός θυμάτων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο δήμαρχος του Τσακάο δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί εξαιτίας των σεισμών, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό.

Η πρώτη σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,2 βαθμών, καταγράφηκε στη 01:04 ώρα Ελλάδας, σε βάθος 21,9 χιλιομέτρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 7,5 βαθμών, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και καταγράφηκε 39 δευτερόλεπτα αργότερα, σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της πρώτης.

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στην πρωτεύουσα της χώρας. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα κτίρια, ενώ σε πολλά διαμερίσματα προκλήθηκαν ρωγμές στους τοίχους. Ο σεισμός ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς και έγινε αισθητός και στην Κολομβία.

Η μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική». Λίγη ώρα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υφίσταται πλέον απειλή.

Καταρρεύσεις κτιρίων και επιχειρήσεις διάσωσης στο Καράκας

Οι αρχές της Βενεζουέλας επιβεβαίωσαν σημαντικές ζημιές στην πρωτεύουσα. Ο υπουργός Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας και πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο.

«Ορισμένες δομές έχουν υποστεί ζημιές και θέλουμε να αποφύγουμε κάθε ατύχημα συνδεόμενο με το αέριο», εξήγησε μέσω X.

Στο Καράκας, φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν τις πρώτες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια που είχαν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμμια πάνω σε φορεία, ενώ άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα. Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει και να έχει καταστραφεί ολοσχερώς στη συνοικία Αλταμίρα.

Η Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε την Τετάρτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τους ισχυρούς διαδοχικούς σεισμούς και τους σχεδόν 20 μετασεισμούς που συγκλόνισαν τη χώρα.

Η Ροντρίγκες εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, πλαισιωμένη από τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, και τον υπουργό Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο. Η ίδια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς να δώσει αριθμό νεκρών ή τραυματιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι το αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, στο Μαϊκετία, κοντά στο Καράκας, παραμένει κλειστό λόγω ζημιών.

Μήνυμα συμπαράστασης από τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Μήνυμα συμπαράστασης προς τον λαό της Βενεζουέλας απηύθυνε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Ματσάδο εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τους πολίτες, γράφοντας ότι «η καρδιά της, μια απέραντη αγκαλιά και οι προσευχές της είναι με κάθε βενεζουελάνικο σπίτι σε αυτές τις ώρες αγωνίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για «δύναμη, ψυχραιμία και αλληλεγγύη» και πρόσθεσε ότι οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Η ίδια εξέφρασε την ευχή «ο Θεός να προστατεύει κάθε Βενεζουελάνο, τις οικογένειες και τα σπίτια τους».

Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να παράσχουν βοήθεια

Ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Κρίστοφερ Λαντάου, δήλωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας μετά τους ισχυρούς σεισμούς.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές της Βενεζουέλας και συντονίζει ενέργειες υποστήριξης προς τη χώρα.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρχές και κινητοποιούμε βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαντάου.

Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των ισχυρών σεισμών, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές παρακολουθούν τη μετασεισμική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις στις πληγείσες περιοχές.

Πηγές: Reuters, Associated Press, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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