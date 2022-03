Διεθνής στρατός χάκερ κατά του Πούτιν – 300.000 εθελοντές έπειτα από έκκληση της Ουκρανίας

Ένας στρατός χάκερ είναι στα σκαριά, καθώς η Ουκρανία έκανε έκκληση για έναν παγκόσμιο στρατό ειδικών πληροφορικής για να βοηθήσει στη μάχη κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν – και πολλοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, περίπου 300.000 εθελοντές έχουν ήδη απαντήσει θετικά και έχουν εγγραφεί σε μια ομάδα στην εφαρμογή συνομιλίας Telegram με την ονομασία «IT Army of Ukraine», μέσω της οποίας ανατίθενται στους συμμετέχοντες καθήκοντα που έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν τη μάχη στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να ισοπεδώσουν τους όρους ανταγωνισμού μεταξύ μιας από τις υπερδυνάμεις του κόσμου και της Ουκρανίας καθώς αντιμετωπίζει βομβαρδισμό και εισβολή.

Ο Κάλι έμαθε πώς να χρησιμοποιεί την τεχνολογία παίζοντας με το τηλέφωνο του παππού του. Τώρα, ο Ελβετός έφηβος προσπαθεί να παραλύσει την ψηφιακή παρουσία της ρωσικής κυβέρνησης και του σιδηροδρόμου της Λευκορωσίας. Ο Κάλι – και πολλοί άλλοι που συνέβαλαν σε αυτό το άρθρο – αρνήθηκαν να κοινοποιήσουν το πραγματικό τους όνομα επειδή ορισμένες από τις ενέργειες που κάνουν είναι παράνομες και επειδή φοβούνται τα ρωσικά αντίποινα.

Ο εκτεταμένος στρατός των χάκερ κατόρθωσε να διακόψει τις ρωσικές υπηρεσίες Ιστού, σύμφωνα με την NetBlocks, μια εταιρεία που παρακολουθεί την παγκόσμια συνδεσιμότητα στο Διαδίκτυο. Λέει ότι η διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων του Κρεμλίνου και της Δούμας –της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου– πέφτουν συνέχεια από την έναρξη της εισβολής. Στο στόχαστρο έχουν τεθεί επίσης οι ιστότοποι για κρατικές υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης, πολλές τράπεζες και ο ενεργειακός κολοσσός Gazprom.

«Οι επιθέσεις ήταν επιτυχείς στο να διαταράξουν ιστοτόπους μέσων ενημέρωσης της Ρωσίας και κρατικών μέσων», λέει ο Alp Toker, διευθυντής της NetBlocks. Προσθέτει ότι η Ρωσία προσπάθησε να μετριάσει τις επιθέσεις και να αποτρέψει τους χάκερ φιλτράροντας την πρόσβαση σε ορισμένους ιστότοπους, κάτι που έχει προκαλέσει περαιτέρω αναστάτωση.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022