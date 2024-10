Διεθνής αποτροπιασμός: Παραπληγικός δημοσιογράφος του BBC υποχρεώθηκε να συρθεί μέχρι την τουαλέτα αεροπλάνου – Δεν υπήρχε ειδικό κάθισμα μεταφοράς

Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει το περιστατικό που βίωσε ένας παραπληγικός δημοσιογράφος του BBC σε αεροπλάνο πολωνικής εταιρείας. Πρόκειται για τον Φρανκ Γκάρντνερ.

Το πλήρωμα του αεροπλάνου δεν του επέτρεψε να έχει το αμαξίδιό του εντός της καμπίνας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να… συρθεί για να καλύψει την απόσταση από το κάθισμά του έως την τουαλέτα, αφού δεν υπήρχε ειδικό κάθισμα μεταφοράς.

Ο 63χρονος δημοσιογράφος ανήρτησε την δοκιμασία του στο X με μια φωτογραφία όπου φαίνονται τα πόδια του, από τα γόνατα και κάτω να είναι στο πάτωμα, ενώ φαίνονται άτομα του πληρώματος να στέκονται γύρω του. Μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του BBC, όπου και περιέγραψε όσα συνέβησαν, ο Γκάρντερ χαρακτήρισε «απάνθρωπη» την πολιτική της συγκεκριμένης εταιρείας, με την οποία ορκίστηκε πως δεν θα πετάξει ποτέ ξανά.

«Ουάου. Είναι 2024 και χρειάστηκε απλώς να σέρνομαι στο πάτωμα αυτής της πολωνικής αεροπορικής εταιρείας LOT για να φτάσω στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της επιστροφής από τη Βαρσοβία, καθώς “δεν έχουμε αναπηρικά καροτσάκια. Είναι πολιτική της αεροπορικής εταιρείας”», έγραψε χαρακτηριστικά αναφορικά με τον τρόπο που επέλεξε για να δικαιολογηθεί η εταιρεία.

Σε άλλη ανάρτηση που ακολούθησε, ο Γκάρντνερ έγραψε: «Για να είμαστε δίκαιοι με το πλήρωμα καμπίνας, ήταν όσο πιο εξυπηρετικοί και απολογούμενοι μπορούσαν. Δεν φταίνε αυτοί, φταίει η αεροπορική εταιρεία. Δεν πρόκειται να πετάξω ξανά με τη συγκεκριμένη εταιρεία, μέχρι να ενταχθούν στον 21ο αιώνα».

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση του δημοσιογράφου προκάλεσε έντονα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας σχολιαστής είπε: «Σκεφτείτε ότι αυτή η αεροπορική εταιρεία πρέπει να αμφισβητηθεί στο πρόγραμμα προσβασιμότητας των δικαιωμάτων αναπηρίας. Εξαιρετικό που αυτό θα έπρεπε να συμβεί το 2024».

Ένας άλλος έγραψε: «Απολύτως απίστευτο αυτό δεν έγινε σαφές εκ των προτέρων, ώστε να αποφύγετε την κράτηση. Τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα πρέπει να πωλούν κουλοχέρηδες σε αυτήν την εταιρεία».

Σημειώνεται ότι ο Φρανκ Γκάρντνερ έμεινε ανάπηρος, όταν τραυματίστηκε από πυροβολισμό.

Wow. It’s 2024 and I’ve just had to crawl along the floor of this LOT Polish airline to get to the toilet during a flight back from Warsaw as “we don’t have onboard wheelchairs. It’s airline policy”. If you’re disabled and you can’t walk this is just discriminatory. pic.twitter.com/aFuxo89DR5

— Frank Gardner (@FrankRGardner) September 30, 2024