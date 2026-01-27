Διαφωνεί με τον Μαρκ Ρούτε ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας: «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους»

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντέτεινε στην τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, δηλώνοντας ότι «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους».
  • Ο Μπαρό αντέκρουσε την άποψη του Ρούτε ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου «ονειρεύεται».
  • Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας πρόσθεσε ότι «Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», μέσω ανάρτησής του στο X.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Διαφωνεί με τον Μαρκ Ρούτε ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας: «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους»

«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε χθες Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου «ονειρεύεται».

Γαλλία: Η αντιπαράθεση του Μακρόν με τον Τραμπ ενισχύει τη δημοτικότητα του Γάλλου προέδρου

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΙΣΑ: Αύξηση της ιατρικής αμοιβής για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς

Το συνηθισμένο πρόβλημα στον ύπνο που συνδέεται με 172 ασθένειες – Πώς να προφυλαχθούμε

Συντάξεις: Πόσο βελτιωμένες αναμένονται το 2026, λόγω των αυξήσεων – Οι μεγαλύτερες και οι μικρότερες

Επίδομα παιδιού: Πότε αναμένονται οι αλλαγές για το 2026 – Τι μένει ίδιο

AI: Ολοκληρώστε τις δουλειές σας φωνάζοντας στο τηλέφωνό σας – Πώς λειτουργεί το Todoist Ramble

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:37 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Αποχωρούν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες από σήμερα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος

Την αποχώρηση μέρους των ομοσπονδιακών πρακτόρων από τη Μινεάπολη από την Τρίτη ανακοίνωσε ο δ...
02:38 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Σχεδόν 6 στους 10 Αμερικανούς θεωρούν ότι οι πράκτορες της ICE το «έχουν παρακάνει»

Σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς (58%) δήλωσαν σε δημοσκόπηση ότι οι πράκτορες της αστυνομίας...
02:09 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φάρμακα από τη Νότια Κορέα – ξεκινάνε άμεσα διαβουλεύσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στι...
23:06 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Ισοπεδώνει το Σύνταγμα και αποδυναμώνει την ICE μετατρέποντάς την σε φόβητρο των πολιτών – Τα σχέδια νοθείας των ενδιάμεσων εκλογών

Ως κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, η Κρίστι Νόεμ ξεκίνησε μια εκστρατεία κατά των ναρκωτικών με...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι