Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης στο Κογκρέσο: Πώς οι Ντόναλντ Τραμπ και Έλον Μασκ οδηγούν το ομοσπονδιακό κράτος σε πιθανό «shutdown»

Στην Ουάσινγκτον, η περίοδος των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε εφιάλτη, καθώς η πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, το λεγόμενο «shutdown», που περιλαμβάνει παύσεις πληρωμών σε νευραλγικές υπηρεσίες του κράτους, δημιούργησε σημαντικές αντιπαραθέσεις και δυναμικές αλλαγές στο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Στο επίκεντρο των εξελίξεων, ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και επικεφαλής του τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ, που επαναπροσδιόρισαν τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ πολιτικής φιλοδοξίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας και άσκηση επιρροής, δημιουργώντας ένα σενάριο πολιτικής δυστοπίας, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να περπατάει σε ένα τεντωμένο σχοινί ισορροπώντας επικίνδυνα μεταξύ του χάους και της τυπικής ηρεμίας.

Τα μέλη του Κογκρέσου, αν και ανέμεναν μια ομαλή μετάβαση προς τη νέα εποχή διακυβέρνησης Τραμπ, ιδιαίτερα εν μέσω των εορτών, είχαν προχωρήσει σε μια διακομματική συμφωνία που θα διατηρούσε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Ωστόσο, στη συνέχεια, μέσα σε λίγες ώρες, πήραν μια -πικρή- γεύση για το πώς μπορεί να είναι τα επόμενα τέσσερα χρόνια με τον Τραμπ στο τιμόνι και τον Μασκ συνοδηγό.

Ουσιαστικά, την Τετάρτη, οι δυο τους «σκότωσαν» το νομοσχέδιο που είχε συντάξει ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, και έβαλαν «φωτιά» στα φρένα του ομοσπονδιακού κράτους. Αν τελικά το shutdown πραγματοποιηθεί, με την προθεσμία για την εξεύρεση μιας λύσης να λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, η σύγκρουση με το «τείχος» της παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα είναι σφοδρή.

Η εβδομάδα ξεκίνησε με τους ηγέτες του Κογκρέσου να παρουσιάζουν ένα νομοσχέδιο που στόχευε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τον Μάρτιο. Το κείμενο των 1.547 σελίδων περιλάμβανε ρυθμίσεις όπως τη διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ανακούφιση από φυσικές καταστροφές, την παράταση του αγροτικού νομοσχεδίου και περιορισμούς στις επενδύσεις στην Κίνα.

Ωστόσο, η διακομματική αυτή συμφωνία περιείχε και πιο αμφιλεγόμενες ρυθμίσεις, όπως η πρώτη αύξηση των αποδοχών των μελών του Κογκρέσου από το 2009. Η λεπτομέρεια αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Έλον Μασκ, που σε ανάρτησή του δήλωσε: «Όποιο μέλος της Βουλής ή της Γερουσίας ψηφίσει υπέρ αυτού του σκανδαλώδους νομοσχεδίου πρέπει να φύγει σε δύο χρόνια!»

Any member of the House or Senate who votes for this outrageous spending bill deserves to be voted out in 2 years!



Η παρέμβαση του Μασκ, μέσω μιας σειράς αναρτήσεων στο Χ, πυροδότησε αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο Τραμπ καταδίκασε το νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «γελοίο και υπερβολικά ακριβό».

Η προθεσμία του Μαρτίου προλογίζει, πιθανόν, μια επικείμενη σύγκρουση για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προς το τέλος των πρώτων 100 ημερών της προεδρίας Τραμπ.

Μετά την απόρριψη του αρχικού νομοσχεδίου, οι Ρεπουμπλικανοί παρουσίασαν μια νέα πρόταση, που προέβλεπε τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους έως τα μέσα Μαρτίου, τη διάθεση περισσότερων από 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για θύματα φυσικών καταστροφών, και την αναστολή του ορίου χρέους για δύο χρόνια.

Η πρόταση απαιτούσε την υποστήριξη των 2/3 της Βουλής, ωστόσο καταψηφίστηκε με 235 ψήφους κατά και 174 υπέρ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, το νέο νομοσχέδιο ήταν μια «πολύ καλή συμφωνία για τον αμερικανικό λαό».

Ο Τζόνσον είχε διαπραγματευτεί το νέο σχέδιο με τους Ρεπουμπλικάνους ομολόγους του, αφού ο Τραμπ και ο Μασκ συσπείρωσαν το κόμμα την Τετάρτη, εναντίον της διακομματικής πρότασης που είχε επεξεργαστεί νωρίτερα ο Τζόνσον με τους Δημοκρατικούς.

Οι Δημοκρατικοί, εξαγριωμένοι από την πίεση που άσκησε ο Μασκ για να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους να εγκαταλείψουν την προηγούμενη συμφωνία, αρνήθηκαν να συνεργαστούν την Πέμπτη με τον Τζόνσον, ο οποίος χρειαζόταν την υποστήριξή τους για την έγκριση του νομοσχεδίου, καθώς ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ρεπουμπλικάνοι βουλευτεές εξακολουθούσαν να αντιτίθενται στο νέο σχέδιο.

«Ένα ή δύο μαριονετίστες παρεμβαίνουν, και οι ακραίοι Ρεπουμπλικανοί MAGA αποφασίζουν να εξυπηρετήσουν τους πλούσιους και τους προνομιούχους αντί για την εργατική τάξη σε όλη την Αμερική», δήλωσε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών, Χακίμ Τζέφρις.

«Το νομοσχέδιο που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι μέρος μιας προσπάθειας για το κλείσιμο της κυβέρνησης», τόνισε.

“The Musk-Johnson proposal is not serious. It’s laughable. Extreme MAGA Republicans are driving us to a government shutdown.”



Ο Ρεπουμπλικανός και πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα απογοητευτικό και σημείωσε ότι «εξετάζουμε διάφορες επιλογές».

«Δεν υπάρχει νέα συμφωνία αυτή τη στιγμή», δήλωσε o αρχηγός της πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Στιβ Σκαλίς, μετά την καταψήφιση του δεύτερου νομοσχεδίου.

Η αποτυχία της πρότασης των Ρεπουμπλικανών αποτέλεσε πλήγμα για τον Τραμπ, καθώς παρά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, φάνηκε πως δεν μπορεί να ελέγξει μονομερώς τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον και δεν μπορεί να επιβάλει πλήρως τη βούλησή του στο Κογκρέσο.

Ένας βετεράνος Ρεπουμπλικανός σχολίασε: «Το να πούμε πως αυτό είναι ανησυχητικό και μια οπισθοχώρηση, είναι απόλυτη υποτίμηση».

Ο ρόλος του Έλον Μασκ στις διαπραγματεύσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις. Ορισμένοι Δημοκρατικοί άρχισαν να τον αποκαλούν «ανεπίσημο Πρόεδρο», ενώ κάποιοι Ρεπουμπλικανοί πρότειναν να αντικαταστήσει τον Τζόνσον στη θέση του προέδρου της Βουλής.

«Φαίνεται ότι ο Έλον Μασκ προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο ενός μη εκλεγμένου προέδρου. Και, στην πραγματικότητα, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί τις εντολές του», δήλωσε η βουλευτής των Δημοκρατικών, Μπάρμπαρα Λι, στο CNN.

Στο μεταξύ, πολλοί παρουσιαστές του Fox News, γνωστοί για την υποστήριξή τους στο πρόσωπο του Τραμπ, πανηγύρισαν για την παρέμβαση του Μασκ. «Υπάρχει ένας νέος σερίφης στην πόλη», δήλωσε ο Σον Χάνιτι.

Ωστόσο, ο Μασκ απέρριψε τις φήμες ότι ήταν ο αρχιτέκτονας των εξελίξεων, αποδίδοντας την επιτυχία στον Τραμπ, στον Βανς και τον Τζόνσον. «Δεν είμαι ο συγγραφέας αυτής της πρότασης», ανάρτησε στο X. «Τα εύσημα ανήκουν στους Τραμπ, Βανς και Τζόνσον».

First of all, I’m not the author of this proposal. Credit to @realDonaldTrump, @JDVance & @SpeakerJohnson.

Second, this is a MUCH better bill that is closer to being a real continuing resolution (not an omnibus masquerading as a CR), but with support for hurricane victims &… https://t.co/AJTI6BTFdr

— Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2024