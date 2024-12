ΗΠΑ: Οι 5 λέξεις του Έλον Μασκ που πυροδότησαν ένα πιθανό «shutdown» του ομοσπονδιακού κράτους – Χάος στο Κογκρέσο

Το Κογκρέσο βρισκόταν ένα βήμα πριν από την έγκριση νομοσχεδίου για την αποφυγή του λεγόμενου «shutdown» του ομοσπονδιακού κράτους των ΗΠΑ, όταν ο Έλον Μασκ, κρίσιμος σύμμαχος του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη με μία ανάρτηση πέντε λέξεων στην πλατφόρμα Χ, προκαλώντας αναστάτωση.

«Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει», σηματοδοτώντας τη νέα πραγματικότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία του «DOGE», μιας επιτροπής που συστάθηκε από τον Τραμπ για τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Η παρέμβαση του Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αναγκάζοντας τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Βουλής, Μάικ Τζόνσον, να ακυρώσει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο, το οποίο περιλάμβανε 100 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια, δισεκατομμύρια για την αγροτική οικονομία και άλλες δαπάνες σε ένα κείμενο που ξεπερνούσε τις 1.500 σελίδες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς εξέφρασαν την αντίθεσή τους, προτείνοντας ένα «απλοποιημένο κείμενο δαπανών», με αύξηση του ορίου χρέους, «που δεν θα δίνει στους Δημοκρατικούς όλα όσα θέλουν».

Ο Μασκ προχώρησε σε πληθώρα αναρτήσεων, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο «εγκληματικό», «εξωφρενικό», «φρικτό» και «τρελό».

THIS CRIMINAL BILL MUST NOT PASS https://t.co/RlD3lNLoCL — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024

This bill is terrible https://t.co/BKxFF3HDMR — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024

Έβαλε επίσης στο στόχαστρο εκείνους που θα το υποστήριζαν.

Any member of the House or Senate who votes for this outrageous spending bill deserves to be voted out in 2 years! — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024



Σε άλλη ανάρτηση, δήλωσε πως «καμία νομοθεσία δεν πρέπει να εγκριθεί πριν από τις 20 Ιανουαρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει καθήκοντα».

No bills should be passed Congress until Jan 20, when @realDonaldTrump takes office. None. Zero. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024



Επανέλαβε επίσης ψευδείς ισχυρισμούς ότι το νομοσχέδιο χρηματοδοτεί βιολογικά όπλα, κάτι που διαψεύστηκε, καθώς αφορά στη δημιουργία εργαστηρίων βιοσυγκράτησης για την έρευνα σε θέματα δημόσιας υγείας, όπως την αποφυγή μιας νέας πανδημίας.

We’re funding bioweapon labs in this bill! https://t.co/gYAfqrUmjI — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024



Ο Ρεπουμπλικάνος Άντι Χάρις, πρόεδρος της συντηρητικής oμάδας Freedom Caucus της Βουλής των Αντιπροσώπων, σχολίασε πως «ο Μασκ ξεκίνησε ήδη το έργο που του έχει ανατεθεί, όπως θα έκανε κάθε επιχειρηματίας».

Από την πλευρά τους, ο Τραμπ και ο Βανς τόνισαν αργότερα, μετά το διαδικτυακό παραλήρημα του Μασκ, σε κοινή τους δήλωση ότι «οποιαδήποτε υποχώρηση στους Δημοκρατικούς ισοδυναμεί με προδοσία της χώρας μας», καλώντας τους Ρεπουμπλικάνους να μην υποκύψουν στις πιέσεις για τις συνέπειες ενός shutdown.

A statement from President Donald J. Trump and Vice President-Elect JD Vance: The most foolish and inept thing ever done by Congressional Republicans was allowing our country to hit the debt ceiling in 2025. It was a mistake and is now something that must be addressed.… — JD Vance (@JDVance) December 18, 2024



Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν, με τον επικεφαλής τους στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, να δηλώνει πως οι Ρεπουμπλικάνοι «θα φέρουν την ευθύνη για τις επιπτώσεις που θα έχει το shutdown στους Αμερικανούς πολίτες».

Παρά τους ισχυρισμούς του Μασκ ότι το shutdown δεν θα έχει σοβαρές συνέπειες, η ιστορία δείχνει το αντίθετο: το shutdown του 2018-2019 προκάλεσε ζημιά 3 δισ. δολαρίων στην οικονομία της χώρας.

Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες, ο Μασκ δήλωσε νικητής, υποστηρίζοντας πως «οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί σας σας άκουσαν και το απαράδεκτο νομοσχέδιο είναι νεκρό».

Your elected representatives have heard you and now the terrible bill is dead. The voice of the people has triumphed! VOX POPULI

VOX DEI — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2024



Mε πληροφορίες από: Politico, Washington Post, New York Times