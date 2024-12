Χούθι: Ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον του Ισραήλ – 16 τραυματίες

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον του Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 16 ανθρώπων. Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προσπάθησε να αναχαιτίσει “χωρίς επιτυχία” ένα “βλήμα” με προέλευση από την Υεμένη.

Σε ανακοίνωσή τους οι Χούθι επεσήμαναν ότι έβαλαν εναντίον “στρατιωτικού στόχου του ισραηλινού εχθρού” στην περιοχή της Γιάφα με “υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Παλαιστίνη 2”.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών, από την επίθεση στη συνοικία Γιάφα του Τελ Αβίβ τραυματίστηκαν ελαφρά 16 άνθρωποι από τη θραύση τζαμιών, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι 3 ετών.

Agora, cenas do momento em que um míssil atingiu o centro de Tel Aviv depois de ter sido lançado do Iêmen e não ter sido interceptado, mostrando sua alta velocidade. pic.twitter.com/ZGCH0MCgTS

⚡️BREAKING:

Footage documents the moment a ballistic missile fired from Yemen made direct impact in Tel Aviv, Israel. Iron Dome and David’s Sling Fail to Intercept the missile.

Initial reports of dead and injured Israelis.

The impact is insane! pic.twitter.com/4C8DQf626f

— Suppressed News. (@SuppressedNws) December 21, 2024