Επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου: Ασαφές το κίνητρο του 50χρονου δράστη – «Ερχόταν κατά πάνω μας με το αυτοκίνητο, ήταν τρομερό»

Ασαφές παραμένει το κίνητρο του δράστη της τρομακτικής επίθεσης στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου, στην Γερμανία, το βράδυ της Παρασκευής (20/12). Οι Αρχές, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, φαίνεται ότι έχουν αποκλείσει την ισλαμιστική τρομοκρατία.

Την έρευνα απασχολεί τώρα το προφίλ του Σαουδάραβα Ταλέμπ Α., ο οποίος οδήγησε ένα αυτοκίνητο κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας τον θάνατο δύο ατόμων – εκ των οποίων το ένα παιδί – και τον τραυματισμό άλλων 60.

Συγκεκριμένα, ήταν λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδος),όταν το μαύρο αυτοκίνητο, τύπου SUV BMW, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στη χριστουγεννιάτικη αγορά σκορπώντας τον θάνατο. Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός έκανε ελιγμούς και ζιγκ ζαγκ στην αγορά με προφανή σκοπό να παρασύρει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούσε.

Όταν προσπάθησε να κάνει αναστροφή και γυρίσει το αυτοκίνητο για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη.

🚨 #BREAKING : INSANE footage shows the moment a car RAN OVER multiple CIVILIANS in Magdeburg, Germany! pic.twitter.com/EHsQ4BPV6v

Η στιγμής της σύλληψης του 50χρονου

#breaking

This is probably the video of arrest .

Rumors of him being a syrian refugee.

Police reports of between 60 to 80 injured and 12 casualities. #Germany #Christmas #Magdeburg pic.twitter.com/IRRtz12ROP

— NEWSOHOLIC ✨ (@Newsoholic25) December 20, 2024