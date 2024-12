Μακελειό στην Γερμανία: Σαουδάραβας γιατρός ο δράστης της επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο – Συγκλονιστικές μαρτυρίες – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος σε χριστουγεννιάτικη αγορά, το βράδυ της Παρασκευής (20/12), στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας. Ο οδηγός του ενοικιαζόμενου οχήματος, ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός από τη γειτονική πόλη του Μπέρνμπουργκ, συνελήφθη άμεσα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα κίνητρά του, τα οποία, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel «σχεδόν αποκλείεται» να είναι ισλαμιστικά.

Συγκεκριμένα, ήταν λίγο μετά τις 20:00 (ώρα Ελλάδος),όταν το μαύρο αυτοκίνητο, τύπου SUV BMW, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο στη χριστουγεννιάτικη αγορά προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων – ενός ενήλικου και ενός παιδιού – και τον τραυματισμό τουλάχιστον 70 ατόμων.

Ωστόσο, για τουλάχιστον 11 νεκρούς κάνει λόγο η Bild και για 60- 80 τραυματίες, η τοπική υπηρεσία διάσωσης.

Η αστυνομία δηλώνει ότι δεν αναζητά προς το παρόν κανέναν άλλο ύποπτο για την επίθεση.

O Ταλέμπ Α. έφθασε στην Γερμανία το 2006 από την Σαουδική Αραβία και από το 2016 έχει λάβει καθεστώς ασύλου ως πολιτικός πρόσφυγας. Ήταν μάλιστα εξέχον μέλος της κοινότητας αυτοεξόριστων Σαουδαράβων στην Γερμανία και λειτουργούσε ως σημείο επαφής των συμπατριωτών του αιτούντων άσυλο, κυρίως των γυναικών, ενώ ήταν ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με αναρτήσεις του τοποθετείτο συχνά εναντίον του Ισλάμ, πολύ πιο εντατικά μάλιστα από τις 11 Νοεμβρίου, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να αισθανόταν καταδιωκόμενος στη Γερμανία, η οποία φοβόταν ότι «εξισλαμίζεται».

Σύμφωνα με το RTL, το τελευταίο διάστημα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για την πολιτική των κρατών του Κόλπου και υποστήριζε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ήταν θαυμαστής του Ίλον Μασκ, ενστερνιζόταν πολλές θεωρίες συνωμοσίας και δεν ήταν γνωστός στις γερμανικές αρχές ως ριζοσπαστικοποιημένος. Ο 50χρονος Σαουδάραβας εργαζόταν ως γιατρός στο ψυχιατρικό τμήμα κλινικής στο Μπέρνμπουργκ, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτίως του Μαγδεμβούργου.

Η ραδιοτηλεόραση Δυτικής Γερμανίας WDR ανέφερε ότι ο Ταλέμπ Α. αποκήρυξε το Ισλάμ ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 1990 και πριν από οκτώ χρόνια, μέσω επιστολής του, είχε προτείνει στην AfD να δημιουργήσει ακαδημία για πρώην μουσουλμάνους.

