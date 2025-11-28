Χονγκ Κονγκ: Νέες συλλήψεις και καταγγελίες για εύφλεκτα υλικά στο έργο ανακαίνισης – Βίντεο δείχνει εργάτες να καπνίζουν λίγο πριν την πυρκαγιά

Η τραγωδία στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών Wang Fuk Court, στο Χονγκ Κονγκ, έχει αφήσει πίσω της τεράστιες απώλειες, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 128, ενώ περίπου 200 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μετά την πλέον φονική πυρκαγιά στην πόλη εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

Την ίδια ώρα, οι κινεζικές αρχές έχουν προχωρήσει σε νέες συλλήψεις, κατηγορώντας 8 άτομα για εμπλοκή στο δυστύχημα, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει έρευνες για ενδεχόμενη διαφθορά στο έργο ανακαίνισης του συγκροτήματος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή, με πολίτες να καταγγέλλουν αμέλεια στις εργασίες ανακαίνισης και ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνει εργάτες να καπνίζουν κοντά στα ικριώματα λίγο πριν ξεσπάσει η φονική φωτιά.

Συλλήψεις

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Καταπολέμησης Διαφθοράς (ICAC) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έχει συλλάβει οκτώ άτομα σε σχέση με τη φωτιά, ανάμεσά τους έναν συμβουλευτικό μηχανικό, έναν υπεργολάβο για τα ικριώματα και έναν μεσάζοντα.

Η αστυνομία είχε συλλάβει ήδη την Πέμπτη τρεις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο διευθυντές και έναν μηχανικό της Prestige Construction, εταιρείας που έκανε συντήρηση στο Wang Fuk Court για πάνω από ένα χρόνο, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω χρήσης μη ασφαλών υλικών, όπως εύφλεκτες αφρώδεις πλάκες που έκλειναν παράθυρα.

Το χρονικό της καταστροφικής φωτιάς

Οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν για τη φωτιά σε έναν από τους πύργους του συγκροτήματος στις 14:51 τοπική ώρα. Μέσα σε πέντε λεπτά, η φωτιά είχε εξαπλωθεί στα ικριώματα, εισέβαλε στο εσωτερικό του κτιρίου και επεκτάθηκε σε άλλους πύργους.

Μέσα σε περίπου τέσσερις ώρες, επτά από τους οκτώ πύργους 32 ορόφων τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο πυκνός καπνός δυσκόλευε τις προσπάθειες διάσωσης στους υψηλότερους ορόφους, ενώ εκατοντάδες από τους 4.600 κατοίκους βρέθηκαν σε προσωρινά καταφύγια.

Ο Jiang, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κτιρίων και Ενεργειακής Μηχανικής του Πολυτεχνείου, συνέκρινε την πυρκαγιά με την τραγωδία στο Grenfell Tower του Λονδίνο το 2017, όπου 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Όπως σχολίασε, «είναι ένας πολύ παρόμοιος μηχανισμός εξάπλωσης της φωτιάς».

Ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί

Ο Διευθυντής Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Chris Tang, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου: «Δεν αποκλείουμε την πιθανότητα να βρεθούν κι άλλα πτώματα όταν η αστυνομία εισέλθει στο κτίριο για λεπτομερείς έρευνες».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα συστήματα πυρασφάλειας στο συγκρότημα δεν λειτουργούσαν σωστά.

Οι κατοικίες του συγκροτήματος, όπου ζουν πάνω από 4.600 άνθρωποι, είχαν καλυφθεί με ικριώματα από μπαμπού και πράσινο δίχτυ για τις ανακαινίσεις.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν πλέον ολοκληρωθεί και τουλάχιστον 79 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 12 πυροσβέστες, τραυματίστηκαν.

Θρήνος

Η θλίψη είναι εμφανής στην τοπική κοινότητα, στον τόπο της καταστροφής, με δεκάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται για να αφήσουν λουλούδια μπροστά στα καμένα κτίρια. Μια κάτοικος, η Miss Yu, ανέφερε: «Αυτό είναι το σπίτι μου. Κοίτα εκεί, στον 10ο όροφο, εκεί ήταν το σπίτι μου».

«Πραγματικά θέλω να γυρίσω σπίτι, αλλά μάλλον το σπίτι μου δεν υπάρχει πια. Δεν μας αφήνουν να επιστρέψουμε, οπότε όταν κοιτάζω προς εκείνη την κατεύθυνση, η καρδιά μου αισθάνεται πολύ βαριά», πρόσθεσε.

Οι οικογένειες αναγκάστηκαν να κοιτάξουν φωτογραφίες των νεκρών που τράβηξαν οι διασώστες. Ο Tang σημείωσε ότι μόνο 39 από τους 128 νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί.

Η Mirra Wong, της οποίας οι γονείς ζούσαν στο Wang Fuk Court, αναζητούσε νέα για τον πατέρα της. «Απλώς αναγνωρίζω κάποιες φωτογραφίες που ίσως είναι το σώμα του πατέρα μου. Το σώμα του πατέρα μου λείπει ακόμα εδώ», είπε.

Μια άλλη κάτοικος, που δεν ήθελε να αναφέρει το όνομά της, ανέφερε ότι η γυναίκα ενός φίλου της ήταν μεταξύ των αγνοούμενων: «Λογικά, δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά τα σώματα πρέπει ακόμα να βρεθούν, σωστά; Ας δούμε αν τα έχουν βρει… Είναι απλώς πολύ λυπηρό. Όταν εμπλέκονται άνθρωποι που γνωρίζεις, είναι ακόμα πιο επώδυνο».

Στο επίκεντρο των ερευνών οι εργασίες ανακαίνισης

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τη χρήση ικριωμάτων από μπαμπού και οι αρμόδιες υπηρεσίες Κτιρίων και Εργασίας ξεκινούν ελέγχους έκτακτης ανάγκης σε κτίρια υπό ανακαίνιση για να διασφαλίσουν ότι ικριώματα και δίχτυα πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ανακάλυψε εύφλεκτο αφρό μόνωσης των παραθύρων στο συγκρότημα, ο οποίος πιθανόν συνέβαλε στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Ο Chau Sze Kit, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Κατασκευαστική Βιομηχανία του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε στο Reuters: «Ο αφρός καίγεται γρήγορα και παράγει πυκνό, τοξικό καπνό».

Το υλικό μπορεί να βοηθά στην αποφυγή ζημιών από σκόνη και θραύσματα γυαλιού κατά την κατασκευή, αλλά «η διοίκηση και οι επόπτες του έργου σκέφτηκαν αυτόν τον κίνδυνο;».

Ένας κάτοικος, ο Tommy Au Wai-chi, ανέφερε ότι ο αφρός κοντά στα παράθυρα των γονιών του τους εμπόδιζε να αντιληφθούν τις φλόγες και τον πυκνό καπνό. «Δεν συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε φωτιά μέχρι να τους καλέσω», είπε ο 58χρονος οδηγός φορτηγού. Οι γονείς του διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Από έγγραφα συναντήσεων μεταξύ διαχειριστών και επιτροπών ιδιοκτητών προέκυψαν πρόσθετες ανησυχίες για πυρασφάλεια, όπως η κατάσταση των σωληνώσεων πυρόσβεσης, των πυροσβεστήρων και των φωτιστικών με μπαταρίες, καθώς και η φθορά σε εσωτερικούς σωλήνες κατά τη μόνωση.

Τον Ιούλιο του 2025 ειπώθηκε ότι «μερικοί σωλήνες μέσα στις δεξαμενές πυρόσβεσης έδειξαν σημάδια γήρανσης και διάβρωσης κατά τη διάρκεια των εργασιών στεγανοποίησης».

Τον Νοέμβριο του 2024, εκφράστηκαν ανησυχίες ότι οι ηλιακοί συλλέκτες στις στέγες των πύργων «μπορεί να παραβιάζουν τους κανονισμούς πυρασφάλειας». Ο Tang επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι τα συστήματα πυρασφάλειας δεν λειτουργούσαν σωστά, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες καταγγελίες κατοίκων.

Διαμαρτυρίες για αμέλεια

Κοντά στο σταθμό τρένων, πολίτες μοίραζαν εκατοντάδες φυλλάδια ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα για την αμέλεια της ρυθμιστικής αρχής, την επανεγκατάσταση των κατοίκων και την λογοδοσία της κυβέρνησης.

Ένας εθελοντής δήλωσε: «Πραγματικά χρειαζόμαστε μια ολική αναμόρφωση των θεσμών. Πρέπει να εξετάσουμε τυχόν διαφθορά που συμβαίνει… σε όλα τα κατασκευαστικά έργα γύρω από το Χονγκ Κονγκ. Γι’ αυτό εμείς οι απλοί κάτοικοι του Χονγκ-Κονγκ ξεχωρίζουμε».

Το επίμαχο βίντεο με το τσιγάρο

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media προσθέτει νέα διάσταση στην τραγωδία, ισχυριζόμενο ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από τσιγάρο. Το κλιπ, που κοινοποιήθηκε ευρέως στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζει: «Νέο υλικό δείχνει εργάτες να καπνίζουν ανέμελα ενώ επισκευάζουν την εξωτερική τοιχοποιία του Wang Fuk Court, στο Τάι Πο του Χονγκ Κονγκ, λίγα λεπτά πριν το κτίριο παραδοθεί στις φλόγες».

Shocking new footage reveals workers were caught casually smoking while repairing the outer wall of Wang Fu Court, Tai Po in Hong Kong, moments before the entire building went up in flames pic.twitter.com/TWNu4gk65V — Surajit (@surajit_ghosh2) November 27, 2025



Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα κάποια σύνδεση του περιστατικού με τη φωτιά και δεν έχουν ανακοινώσει επίσημη αιτία.