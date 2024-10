Χεζμπολάχ: Καλεί τους κατοίκους 25 ισραηλινών οικισμών να εκκενώσουν – «Είστε νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι»

Η Χεζμπολάχ, σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλεί τους κατοίκους 25 ισραηλινών οικισμών να εκκενώσουν, «επειδή έχουν γίνει τόπος ανάπτυξης και εγκατάστασης εχθρικών δυνάμεων».

Προσθέτοντας ότι έχουν γίνει «νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι για τις αεροπορικές και πυραυλικές δυνάμεις της Ισλαμικής Αντίστασης».

Hezbollah calls on residents of 25 Israeli communities in the north to evacuate “because they have become a place for the deployment and settlement of enemy forces”, adding that they have become “legitimate military targets for the air and missile forces of the Islamic… pic.twitter.com/ncYMoGoSli

