Χεζμπολάχ: Απαντά στο Ισραήλ με ομοβροντίες ρουκετών και προπαγανδιστικό βίντεο

Η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τρεις στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ισραήλ, έπειτα από δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ στα όπλα της σήμερα, η σιιτική οργάνωση του Λιβάνου πρόσθεσε κι ένα βίντεο, απαντώντας έτσι στα αντίστοιχα βίντεο που δίνει στην δημοσιότητα το Ισραήλ, για λόγους προpαγάνδας.

Στο βίντεο εμφανίζονται άνδρες της Χεζμπολάχ οπλισμένοι σαν αστακοί να βάλλουν κατά ισραηλινών στόχων. Αυτές οι “ομοβροντίες ρουκετών” έθεσαν στο στόχαστρο τρεις στρατιωτικές “βάσεις”, μεταξύ των οποίων μία εγκατάσταση “αντιαεροπορικής άμυνας”, στο βόρειο Ισραήλ κοντά στις πόλεις Χάιφα και Σαφέντ, και δυτικά της λίμνης Τιβεριάδα, σύμφωνα με ανακοινώσεις που δημοσιοποίησε η φιλοϊρανική οργάνωση.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε πως ο ισραηλινός στρατός, που πραγματοποιεί εφόδους κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανατίναξε σήμερα με δυναμίτη πολλά σπίτια σε τρία χωριά κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

The IDF says it struck a Hezbollah rocket launcher in southern Lebanon used to fire dozens of projectiles at the Western Galilee this morning.

The launcher was among dozens of Hezbollah sites hit by the Israeli Air Force in the past day, the military adds. pic.twitter.com/x6P6WrduuF

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 20, 2024