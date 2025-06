Χαβάη: Πίδακες λάβας ύψους 300 μέτρων εκτόξευσε το ηφαίστειο Κιλαουέα – ΒΙΝΤΕΟ

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Χαβάης, καθώς το ηφαίστειο Κίλαουεα εκτόξευσε… σιντριβάνια λάβας που έφτασαν σε ύψος έως και 300 μέτρα, δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο φυσικό θέαμα που προκάλεσε δέος και θαυμασμό.

Spectacular Episode 26 of Kīlauea’s ongoing eruption continues to thrill observers! 🇺🇸🌋

Lava fountains blast over 1,000 ft high, lighting up Hawai‘i’s skies. A 20,000 ft ash plume rises as the Earth rumbles beneath. Video 808hiker

🔥 Nature’s fury, live and loud. pic.twitter.com/0bOYuE3e3G

