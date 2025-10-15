Χαμάς: Θα παραδώσει απόψε ακόμα δύο σορούς ομήρων – «Εξαντλείται η υπομονή του Ισραήλ» λένε οι μεσολαβητές

Η στρατιωτική πτέρυγα της ισλαμιστικής, παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς δηλώνει ότι θα παραδώσει τα λείψανα δύο ομήρων απόψε στις 10 το βράδυ. Μετά την ανακοίνωση, ανώτερος αξιωματούχος του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε στους Times of Israel ότι αναμένει να παραλάβει τις σορούς των δύο ομήρων.

Η Χαμάς δεν προσδιόρισε τους ομήρους που πρόκειται να παραδώσει. Συνολικά η οργάνωση καλείται να επιστρέψει τις σορούς των 21 νεκρών ομήρων, αφού μέχρι στιγμής έχει παραδώσει επτά.

Εξαντλείται η υπομονή του Ισραήλ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαμεσολαβητές ενημέρωσαν την Τετάρτη την Χαμάς ότι “η υπομονή του Ισραήλ εξαντλείται”, καθώς συνεχίζει να καθυστερεί την επιστροφή των νεκρών ομήρων, ανέφερε το ισραηλινό Κανάλι 12, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για την επιτάχυνση της επιστροφής των νεκρών ομήρων συνεχίζονται.

Ισραηλινές πηγές αναφέρουν στο δίκτυο: “Γνωρίζουμε ακριβώς πόσους ομήρους είναι σε θέση να απελευθερώσει η Χαμάς και αν έχει ή όχι πρόσβαση στις σορούς. Το καταστήσαμε σαφές στους διαμεσολαβητές – η Χαμάς παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι”.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια των πολιτικών συζητήσεων στο Ισραήλ σήμερα, η άποψη που συμμερίζονται όλο και περισσότεροι είναι ότι δεν θα ήταν συνετό σε αυτό το στάδιο να τορπιλιστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για το θέμα αυτό και θα ήταν καλύτερα να επιτραπεί η διαδικασία να προχωρήσει.

Αξιωματούχοι με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη είπαν στο πολιτικό κλιμάκιο ότι η διαδικασία επιστροφής των νεκρών ομήρων μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, προσθέτει το δημοσίευμα, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι είναι πιθανό το Ισραήλ να μην είναι σε θέση να ανακτήσει όλες τις σορούς έως ότου αρχίσει να λειτουργεί μια κοινή πολυεθνική ομάδα εργασίας που πρόκειται να συσταθεί για τον εντοπισμό σορών στη Λωρίδα της Γάζας των οποίων οι τοποθεσίες είναι άγνωστες.

Τα λείψανα επτά ομήρων παραδόθηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας συμφωνίας για τη Γάζα, καθώς και η σορός ενός αγνώστου προσώπου, για το οποίο η Χαμάς επιμένει ότι είναι στρατιώτης των IDF, αν και πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για Παλαιστίνιο της Δυτικής Όχθης που μεταφέρθηκε στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό ως ανθρώπινη ασπίδα, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.