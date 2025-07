Χαλκ Χόγκαν: Αποκαλύψεις ότι κατέρρεε μέρα με τη μέρα λόγω προβλημάτων υγείας – Συγκλονιστικό ηχητικό από την κλήση στις πρώτες βοήθειες

Ο θάνατος του Χαλκ Χόγκαν (Hulk Hogan) βύθισε στο πένθος τον κόσμο της πάλης και όχι μόνο. Ο εμβληματικός παλαιστής, «γίγαντας του κατς», που συνέδεσε το όνομά του με την έκρηξη της παγκόσμιας αναγνώρισης της επαγγελματικής πάλης τη δεκαετία του ’80 και του ’90, μέσω του WWE, πέθανε από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 71 ετών.

Οι τελευταίες του εβδομάδες, όπως αποκαλύπτονται από άτομο του στενού οικογενειακού του κύκλου στην Daily Mail, ήταν σημαδεμένες από προβλήματα υγείας, αλλά και από προσπάθειες προσωπικής συμφιλίωσης.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, ο Χόγκαν -κατά κόσμον Terry Bollea- γνώριζε καλά πως οι μέρες του ήταν μετρημένες.

«Είχε πολύ αδύναμη καρδιά. Υπέφερε από δύσπνοια, κουραζόταν εύκολα, είχε χάσει πολύ βάρος και ζούσε με οξυγόνο», δήλωσε πηγή από το οικογενειακό του περιβάλλον, περιγράφοντας τις τελευταίες του στιγμές στο σπίτι του, στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Χόγκαν βρήκε δύναμη για να επουλώσει παλιές πληγές.

«Είχε πολλές εκκρεμότητες. Δεν ήθελε να αφήσει τίποτα ανείπωτο», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η επιθυμία του να φύγει με «καθαρή καρδιά» φαίνεται να έγινε πράξη, αφού όπως αποτυπώνεται από τον καταιγισμό μηνυμάτων στα social media μετά τον θάνατό του, είχε κερδίσει τελικά περισσότερους φίλους παρά εχθρούς.

Το πρωί της Πέμπτης, πλήρωμα πρώτων βοηθειών έσπευσε στο σπίτι του Χόγκαν έπειτα από κλήση στο 911, που ανέφερε σοβαρό καρδιολογικό επεισόδιο.

Όπως αποκαλύπτει το TMZ, «πλήθος περιπολικών και ασθενοφόρων ήταν σταθμευμένα έξω από το σπίτι του».



Ο θρύλος του «κατς» μεταφέρθηκε με φορείο και το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει τους διασώστες να του κάνουν απεγνωσμένα ΚΑΡΠΑ την ώρα που τον βγάζουν από την οικία του.

Η επείγουσα κλήση καταγράφηκε στις 9:51 π.μ.



Οι διασώστες κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ανάμεσα στους πρώτους που εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους ήταν ο επί χρόνια αντίπαλος και φίλος του, Ric Flair, που φάνηκε συγκλονισμένος.

«Ήταν ένας απίστευτος αθλητής, ταλέντο, φίλος και πατέρας», έγραψε στα social media.

I Am Absolutely Shocked To Hear About The Passing Of My Close Friend @HulkHogan! Hulk Has Been By My Side Since We Started In The Wrestling Business. An Incredible Athlete, Talent, Friend, And Father! Our Friendship Has Meant The World To Me. He Was Always There For Me Even When… pic.twitter.com/rOWLakMjr4

