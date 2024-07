Σόου του Hulk Hogan υπέρ Τραμπ: «Πυροβόλησαν τον ήρωά μου… Ας ξεσπάσει η Trumpomania» – Βίντεο με τον παλαιστή να σκίζει τη φανέλα του

Φώναζε με πάθος υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων ο Hulk Hogan και κάποια στιγμή έβγαλε το σακάκι του και έσκισε τη φανέλα του.

Ο γνωστός παλαιστής είναι γνωστό πως είναι φανατικός οπαδός του Τραμπ, αλλά στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων εξέφρασε την υποστήριξή του στον υποψήφιο πρόεδρο με περίσσιο πάθος.

Ο παλαίμαχος παλαιστής του αμερικανικού κατς, άρχισε να φωνάζει, πετώντας το σακάκι του και σκίζοντας τη φανέλα.

«Πυροβόλησαν τον ήρωά μου.. Προσπάθησαν να σκοτώσουν τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ… Το ποτήρι ξεχείλισε… Ας ξεσπάσει η Trumpomania, ας ηγηθεί ξανά η Trumpomania, ας κάνει ξανά την Αμερική σπουδαία η Trumpomania!» ανέφερε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας στο σύνθημα των θαυμαστών του Hulkomania για το πρόσωπό του.

I’ve seen it all now 😂@HulkHogan pic.twitter.com/vy6ei4tAMO

— Russell Brand (@rustyrockets) July 19, 2024