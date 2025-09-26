ByteDance: Θα ιδρύσει νέα εταιρεία στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του TikTok

Η ByteDance προχωρά στη δημιουργία νέας εταιρείας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων του TikTok στη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του κινεζικού μέσου LatePost. Η απόφαση αυτή δείχνει τη στρατηγική κατεύθυνση που ακολουθεί η εταιρεία, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία και τις δραστηριότητές της στην αμερικανική αγορά.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η νέα εταιρεία θα αναλάβει την ευθύνη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις δραστηριότητες branding αλλά και τη διασύνδεση με διεθνείς επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο η ByteDance επιχειρεί να οργανώσει πιο αποτελεσματικά τους τομείς που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση του TikTok εκτός Κίνας.

Η ByteDance, ωστόσο, δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχολιασμό, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για περισσότερες διευκρινίσεις γύρω από το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η νέα εταιρεία και ποια θα είναι η δομή της.