Brian Thompson: Υπό κράτηση ένας ύποπτος για την δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare – Βρέθηκε επάνω του πιστόλι όμοιο με αυτό του φόνου

Ένας άνδρας φέρεται να είναι υπό κράτηση και να ανακρίνεται από τις αρχές της Νέας Υόρκης για τη δολοφονία του CEO της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, Brian Thompson, στο κέντρο του Μανχάταν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών στην κεντρική Πενσυλβάνια, όταν – έπειτα από έρευνα – βρέθηκε επάνω του ένα όπλο όμοιο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του CEO, Μπράιαν Τόμπσον, που συγκλόνισε τη διεθνή κοινή γνώμη.

Η δολοφονία συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 7 το πρωί της Τετάρτης (4/12), λίγες ώρες πριν συγκεντρωθούν οι κάτοικοι της Νέα Υόρκης στη γειτονιά για την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Rockefeller Center.

BREAKING NEWS : Police along w/ FBI apprehended alleged suspect who was wanted for questioning for the killing of CEO in Midtown Manhattan w/ weapons , suppressor and fake ids in Pennsylvania who was traveling on a Bus . #LANDBACK #News pic.twitter.com/ZMXbFtpZZk

— LANDBACK (@LANDBACK) December 9, 2024