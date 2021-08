Μπουρλά: Πιθανόν να εμφανιστεί μετάλλαξη ανθεκτική στο εμβόλιο

Ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, σε δηλώσεις του στο Fox News, τόνισε πως ενδεχομένως, μια μέρα, να εμφανιστεί μία μετάλλαξη ανθεκτική στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η Pfizer έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα με το οποίο μπορεί να παράγει νέο εμβόλιο μέσα σε τρεις μήνες από τον εντοπισμό της μετάλλαξης του ιού.

“Κάθε φορά που εμφανίζεται μια μετάλλαξη παγκοσμίως, οι επιστήμονές μας την εξετάζουν προσεκτικά και ερευνούν για να δουν αν αυτή η μετάλλαξη μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας. Δεν έχουμε ταυτοποιήσει καμία ακόμη, αλλά πιστεύουμε ότι ενδεχομένως κάποια μέρα, μία από αυτές θα εμφανιστεί” είπε χαρακτηριστικά.

Ο CEO της Pfizer πρόσθεσε ότι η εταιρεία προωθεί την ανάπτυξη ενός εμβολίου για συγκεκριμένες μεταλλάξεις μέσα σε 95 ημέρες από τη στιγμή που θα εντοπιστεί η παραλλαγή που προκαλεί ανησυχία.

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM

— The Recount (@therecount) August 24, 2021