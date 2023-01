Bloomberg: Η Goldman Sachs καταργεί 3.200 θέσεις εργασίας

Η αμερικανική πολυεθνική τράπεζα επενδύσεων, Goldman Sachs, θα αρχίσει εντός της εβδομάδας έναν από τους μεγαλύτερους κύκλους κατάργησης θέσεων εργασίας στον οποίο έχει προχωρήσει ποτέ, καταργώντας περίπου 3.200 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg.

Η τράπεζα, που προσφέρει διάφορες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και απασχολούσε σχεδόν 44.000 εργαζομένους το 2021, αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία αυτή περί τα μέσα της εβδομάδας, ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή ενημερωμένη για τα σχέδια της διοίκησής της, η οποία δεν κατονομάζεται.

Goldman Sachs is embarking on one of its biggest round of job cuts ever https://t.co/yjmTFnsouf

— Bloomberg (@business) January 9, 2023