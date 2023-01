Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου και το κόμμα του καταδίκασαν τις εισβολές στα κυβερνητικά κτίρια της χώρας

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, οπαδοί του οποίου εισέβαλαν την Κυριακή και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο Κογκρέσο, στο προεδρικό μέγαρο και στο Ανώτατο Δικαστήριο, έκρινε μέσω Twitter πως «το πλιάτσικο και οι εισβολές σε δημόσια κτίρια (…) αντίκεινται στον κανόνα» των «ειρηνικών διαδηλώσεων».

Σε άλλη ανάρτησή του στο ίδιο νήμα, ο κ. Μπολσονάρου, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, απέρριψε «τις κατηγορίες χωρίς απόδειξη» του κεντροαριστερού διαδόχου του Λούλα, που κατήγγειλε ότι ο «λόγος» του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους «ενεθάρρυνε» τους «φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών.

– No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil.

