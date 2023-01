Βραζιλία: Οι δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα κυβερνητικά κτίρια – Τουλάχιστον 150 συλλήψεις

Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας της Βραζιλίας έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Globonews.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνήθως ελέγχονται από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, θα τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Με το διάταγμα, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπραζίλια τίθενται υπό τον έλεγχο ενός προσώπου που όρισε ο Λούλα, του Ρικάρντο Γκαρσία Καπέλι. Ο τελευταίος λογοδοτεί απευθείας στον πρόεδρο και μπορεί να χρησιμοποιήσει «κάθε όργανο, πολιτικό ή στρατιωτικό» για τη διατήρηση της τάξης.

Ο Λούλα καταδίκασε την εισβολή των «βανδάλων φασιστών» τονίζοντας ότι «θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν όλοι. Αυτό που συνέβη σήμερα στην Μπραζίλια ήταν βαρβαρότητα».

«Η δημοκρατία εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης αλλά απαιτεί επίσης να γίνονται σεβαστοί οι θεσμοί. Αυτό που έκαναν αυτοί οι βάνδαλοι, αυτοί οι φανατικοί φασίστες (…) δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της χώρας μας. Αυτoί που χρηματοδότησαν (τις διαδηλώσεις) θα πληρώσουν για αυτές τις ανεύθυνες και αντιδημοκρατικές ενέργειες» ανέφερε, ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ομιλίες» του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με τις οποίες ενθαρρύνει αυτές τις εισβολές.

Aproveitaram o silêncio do domingo, quando ainda estamos montando o governo, para fazer o que fizeram. E vocês sabem que existem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. E isso também é responsabilidade dele e dos partidos que sustentaram ele.

Quem tem que fazer a segurança do DF é a polícia do DF, que não fez. Por incompetência e má fé das pessoas que cuidam da segurança do DF.

