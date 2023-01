Χάος στην Βραζιλία: «Οι βάνδαλοι φασίστες θα τιμωρηθούν» προειδοποίησε ο πρόεδρος Λούλα – Στήριξη από ΗΠΑ και Γαλλία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια στην Μπραζίλια από τους «βάνδαλους φασίστες», όπως τους αποκάλεσε και κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» στην πρωτεύουσα, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να θέσουν ξανά υπό τον έλεγχό τους την πόλη και να αποκαταστήσουν την τάξη.

«Θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν», είπε αναφερόμενος σε εκείνους που ευθύνονται για τις λεηλασίες, από την Αραρακουάρα του Σάο Πάουλο όπου πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη σήμερα. «Αυτό που συνέβη σήμερα στην Μπραζίλια ήταν βαρβαρότητα», τόνισε ο Λούλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπήρξε «κενό ασφαλείας» στην πόλη.

Ο αριστερός πρόεδρος υποσχέθηκε επίσης ότι οι αρχές θα βρουν και τους «χρηματοδότες» των μπολσοναριστών ενώ επισήμανε ότι «υπάρχουν πολλές ομιλίες» του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου με τις οποίες ενθαρρύνει αυτές τις εισβολές.

Aproveitaram o silêncio do domingo, quando ainda estamos montando o governo, para fazer o que fizeram. E vocês sabem que existem vários discursos do ex-presidente estimulando isso. E isso também é responsabilidade dele e dos partidos que sustentaram ele.

Quem tem que fazer a segurança do DF é a polícia do DF, que não fez. Por incompetência e má fé das pessoas que cuidam da segurança do DF.

— Lula (@LulaOficial) January 8, 2023