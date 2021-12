Μπαράκ Ομπάμα: Αυτά είναι τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2021

Όπως και στο παρελθόν, έτσι και φέτος ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα γνωστοποίησε μερικές από τις αγαπημένες του κυκλοφορίες της περασμένης χρονιάς σε ταινίες, μουσική και πολλά άλλα.

Στη λίστα του 2021 με τα αγαπημένα του τραγούδια του ο Μπαράκ Ομπάμα συμπεριέλαβε τις επιτυχίες «Rumors» των Lizzo και Cardi B και «Montero (Call Me by Your Name)» του Lil Nas X.

Τα 27 τραγούδια που ξεχώρισε το 2021 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι διαθέσιμα ως συλλογή στο Spotify είναι:

Over the next few days, I’ll share my annual list of favorite books, music, and movies. Art always sustains and nourishes the soul. But for me, music and storytelling felt especially urgent during this pandemic year. I’ll start by sharing some of my favorite books of 2021: pic.twitter.com/Ewo2sIc7WM

