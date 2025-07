Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 27 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους σε σχολείο – Ανάμεσά τους 25 μαθητές

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων της συντριβής καταδιωκτικού αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας του Μπαγκλαντές πάνω σε σχολείο στην πρωτεύουσα Ντάκα αυξήθηκε στους 27 νεκρούς, που ήταν στη μεγάλη πλειονότητά τους μαθητές, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Ως αυτή τη στιγμή έχουμε 27 νεκρούς, ανάμεσά τους 25 παιδιά και τον πιλότο» του στρατιωτικού αεροσκάφους, είπε στον Τύπο ο Σαγεντούρ Ραχμάν.

Καταγράφτηκαν πάνω από 170 τραυματισμοί χθες μετά το δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή «συνολικά 78 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο κ. Ραχμάν.

Το αεροσκάφος ήταν F-7 BGI, κινεζικής κατασκευής (Chengdu) -ουσιαστικά όμως σοβιετικού σχεδιασμού, είναι βασισμένο στο MiG-21 και παράγεται από την Κίνα με άδεια-, το οποίο υπέστη τεχνικό πρόβλημα κι έπεσε μετά το μεσημέρι στο σχολικό συγκρότημα Milestone, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, ανέφερε ο στρατός.

Πρόκειται για το πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα στο Μπανγκλαντές εδώ και δεκαετίες.

Το μονοκινητήριο είχε απογειωθεί μερικά λεπτά νωρίτερα από βάση της πολεμικής αεροπορίας σε προάστιο της πρωτεύουσας. Έπεσε πάνω σε διώροφο κτίριο όπου παραδίδονταν μαθήματα και πήρε φωτιά.

Ο χειριστής του Τοουκίρ Ισλάμ, 27 ετών, που σύμφωνα με θείο του έκανε την πρώτη του πτήση χωρίς εκπαιδευτή παρόντα στο πιλοτήριο, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη.

Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία, προσπάθησε, μάταια, να απομακρύνει το αεροσκάφος του από κατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας.

Έχει αρχίσει να διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, πιο συγκεκριμένα της τεχνικής βλάβης που υπέστη το αεροσκάφος, που πέρα από εκπαιδευτικό ρόλο χρησιμοποιείται ως καταδιωκτικό και για υποστήριξη εκ του σύνεγγυς.

Πολλοί μαθητές στο κτίριο όπου συνετρίβη το μαχητικό υπέστησαν πολύ σοβαρά εγκαύματα και εισήχθησαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών εθνικού ινστιτούτου για εγκαυματίες στη Ντάκα.

