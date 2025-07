Τραγωδία στο Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 16 νεκροί από τη συντριβή πολεμικού αεροσκάφους σε σχολείο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο πιλότος, έχασαν τη ζωή τους όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος Milestone School and College, στη συνοικία Ουτάρα της Ντάκα, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά μέσα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ στο σχολείο βρίσκονταν δεκάδες μαθητές, παρακολουθώντας κανονικά τα μαθήματά τους ή δίνοντας εξετάσεις.



Το αεροσκάφος F-7 BGI της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε ξαφνικά εντός του χώρου του σχολείου, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και φωτιά.

🚨 BREAKING

A Bangladesh Air Force FT-7BGI fighter jet, a Chinese-built variant of the Chengdu J-7 used for training, crashed near Milestone College’s Uttara campus in Dhaka during a routine mission.

The aircraft, bearing tail number 701, resulted in the death of its pilot,… pic.twitter.com/Y38p4DEsoB

— Intel Tower🗽 (@inteltower) July 21, 2025