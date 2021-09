AUKUS: Κοινό μέτωπο ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας απέναντι στην Κίνα

Ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπόρις Τζόνσον και ο Σκοτ Μόρισον ανακοίνωσαν την τριμερή συνεργασία των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες των τριών χωρών γνωστοποίησαν με κοινή ανακοίνωσή τους, τη σύσταση μιας νέας τριμερούς σύμπραξης που στόχο έχει να ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, καθώς η Κίνα διευρύνει τη στρατιωτική της δύναμη και επιρροή.

“Σήμερα κάνουμε ακόμη ένα ιστορικό βήμα για να εμβαθύνουμε και να επισημοποιήσουμε τη συνεργασία και των τριών εθνών μας, επειδή όλοι αναγνωρίζουμε την επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στον Ινδο-Ειρηνικό μακροπρόθεσμα”, δήλωσε ο Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο, κάνοντας λόγο για “επένδυση” στις συμμαχίες.

“Αυτή η πρωτοβουλία αφορά στο να διασφαλίσουμε ότι ο καθένας από εμάς έχει τις πιο σύγχρονες δυνατότητες που έχουμε ανάγκη για να ελισσόμαστε και να αμυνόμαστε απέναντι στις ραγδαία εξελισσόμενες απειλές”, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η εικόνα μεταδιδόταν live από τον επίσημο λογαριασμό της Downing Street στο YouTube, αλλά και από τον λογαριασμό του Λευκού Οίκου.

Πριν από τις ανακοινώσεις, προβλήθηκε ένα βίντεο για τις σχέσεις των τριών χωρών και τους στόχους της νέας συμμαχίας.

Αμέσως μετά, εμφανίστηκε και το ακρωνύμιο AUKUS, με τις σημαίες των τριών χωρών.

Happening Now: President Biden delivers remarks on a national security initiative – joined virtually by Australian Prime Minister Scott Morrison and United Kingdom Prime Minister Boris Johnson. https://t.co/Y22WvclIdk

— The White House (@WhiteHouse) September 15, 2021