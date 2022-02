ΑΠΟΣΤΟΛΗ στη Μαριούπολη: Δεύτερη νύχτα εκρήξεων στην ανατολική Ουκρανία

Δεύτερη συνεχόμενη δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της ανατολικής Ουκρανίας, αφού οι περιοχές του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, που επικρατούν οι φιλορώσοι αυτονομιστές δοκιμάζονται από πυρά πυροβολικού.

Αποστολή στην Ουκρανία: Χρήστος Μαζανίτης

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στην επαρχία του Λουγκάνσκ σημειώθηκαν 500 εκρήξεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ.

Ταυτόχρονα, τα ξημερώματα της Παρασκευής φαίνεται ότι χτυπήθηκε το χωριό Στάνιντσγια Λουχάνσκα, που βρίσκεται στην Ανατολική Ουκρανία και περιλαμβάνει τις περιοχές που ελέγχουν αυτονομιστές με την Ρωσία να την αποκαλεί Ντονμπάς.

#BREAKING: #Russian Army is now heavily shelling Stanitsya Luhanska in #Donbass in-order to force its civilian residents leave prior a possible incoming offensive against the #Ukraine Army. #UkrainianArmy is now retaliating by shelling #RussianArmy positions in #Donetsk. pic.twitter.com/184tYtClhy — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 17, 2022

Ταυτόχρονα υπάρχουν αναφορές για χτυπήματα προς το Ντόνετσκ από τον Ουκρανικό Στρατό, με σαφή στόχευση τους φιλορώσους αυτονομιστές.

Τη στιγμή που η Ρωσία κατηγορεί την Δύση για αντιρωσική φρενίτιδα βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων στην Κριμαία και ανατολικά της Ουκρανίας.

#BREAKING:Some of the #RussianArmy Forces in North of #Ukraine, especially in #Bryansk & #Belgorod areas are now being withdrawn. A part of them are on their ways to the east of #Ukraine to take part in any possible offensive in #Donbass region. pic.twitter.com/YZVnxSO3CH — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 17, 2022

#BREAKING: #RussianArmy has also started also moving some of the forces withdrawn from the North of #Ukraine toward the #Crimea peninsula. Video from today shows a convoy of Infantry forces entering Crimea from the east of Kirovskoye. pic.twitter.com/15JOCSydkI — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 17, 2022

Σε ότι αφορά τους Έλληνες ομογενείς στην Μαριούπολη, παρά το γεγονός ότι προσπαθούν να μην μαθαίνουν νέα για τις εξελίξεις, ώστε να διατηρούν την ψυχραιμία τους, τώρα που πυκνώνουν οι πληροφορίες για επικείμενη ρωσική επίθεση έχουν ανησυχήσει.

Σε αυτό παίζει ρόλο κι ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς χωρίς τραυματίες στο χωριό Σαρτανά, το βράδυ της Τρίτης. Πρόκειται για χωριό της Μαριούπολης, με έντονο το στοιχείο των Ελλήνων.

Στις περιοχές της Αζοφικής πλέον έχει αναλάβει ανώτερος στρατιωτικός Διοικητής τον έλεγχο της κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι εκτός από τους κατοίκους οποιοσδήποτε άλλος θα πρέπει να έχει προμηθευτεί μια ειδική άδεια που εκδίδεται από τις αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες της Ουκρανίας.