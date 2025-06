«Αντίο Ινδία»: Το τελευταίο βίντεο δύο Βρετανών πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος

Με στιγμές γέλιου και ανεμελιάς, ένα ζευγάρι Βρετανών φέρεται να δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της Air India από το Αχμενταμπάντ προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, – ένα στιγμιότυπο που έμελλε να είναι το τελευταίο τους.

Ο 45χρονος γκουρού ευεξίας Jamie Meek και ο 39χρονος σύζυγός του Fiongal Greenlaw, που ζούσαν στο Λονδίνο, επέστρεφαν από τις διακοπές τους στην Ινδία. Λίγο πριν την επιβίβασή τους, κατέγραψαν ένα σύντομο βίντεο, φαινομενικά χαρούμενοι, ευχαριστημένοι από το ταξίδι τους.

«Είμαστε στο αεροδρόμιο, μόλις επιβιβαστήκαμε. Αντίο Ινδία. Δέκα ώρες πτήση πίσω στην Αγγλία…», ακούγεται να λέει ο ένας από τους δύο στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media.

Heart-wrenching: Just moments before the tragic Air India Boeing crash, two UK nationals recorded a video at Ahmedabad Airport, smiling and saying “Goodbye India.” Unaware of the fate awaiting them, their joy turned to tragedy. Our thoughts are with their loved ones.… pic.twitter.com/s1HVadEJG8

— Zero Point  (@BlueTick_21) June 12, 2025