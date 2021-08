Αντιεμβολιαστές απείλησαν δημοσιογράφο του BBC με “κρεμάλα”

Αντιεμβολιαστές απείλησαν δημοσιογράφο του BBC που έκανε ρεπορτάζ για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Γιορκσάιρ.

Ο Phillip Norton κάλυπτε το θέμα όταν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους στράφηκαν εναντίον του λέγοντάς του ότι “οι θηλιές είναι έτοιμες”.

Ο ίδιος ανέβασε τη στιγμή που δέχεται απειλές στα social media. Ένας από τους διαδηλωτές κρατά τηλεβόα και τον απειλεί ότι θα τον “κρεμάσουν”.

“Θα έρθει μια στιγμή που θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι δίκες της Νυρεμβέργης έρχονται την 1η Σεπτεμβρίου… και θα σας κρεμάσουν όλους”. Ο άνδρας υπό τα επιφωνήματα των υπόλοιπων αντιεμβολιαστών συνεχίζει να αναφέρεται στις δίκες της Νυρεμβέργης.

This is what we were subjected to in our roles as #journalists today. Ambushed and cornered by protestors, death threats, labelled as paedophiles and murderers.

We’re all ok and well supported, but sadly this is happening more and more as we try to do our jobs. @NUJofficial. 2/2 pic.twitter.com/eeOLnP8wqD

— Phillip Norton (@phillipnorton) August 28, 2021