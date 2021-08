Αντιεμβολιαστές εισέβαλαν σε κτίριο με ειδησεογραφικά δίκτυα στο Λονδίνο

Αντιεμβολιαστές εισέβαλαν σε κτίριο του Λονδίνου, όπου στεγάζονται ειδησεογραφικά κανάλια της Βρετανίας εκφράζοντας την αντίθεσή τους στους περιορισμούς και στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Ενώ στη βρετανική πρωτεύουσα ήταν σε εξέλιξη πορεία, κάποιοι από τους εκατοντάδες διαδηλωτές κατάφεραν να περάσουν από την ασφάλεια στο κτίριο της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων ITN, όπου γυρίζονται τα ειδησεογραφικά προγράμματα των καναλιών ITV, Channel 4 και Channel 5.

Η αστυνομία ανέφερε μόνο ότι οι διαδηλωτές στη συνέχεια έφυγαν από το κτίριο.

«Διαφωνούμε με τα μαζικά τεστ με την αμφιλεγόμενη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) και με τον εμβολιασμό των παιδιών», εξήγησε μια διαδηλώτρια, η 40χρονη Νάταλι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, όπως αναμετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μιλούν παρά μόνο για τους νεκρούς της Covid. Δεν ανέφεραν όμως παρά μόνο έναν νεκρό από τα εμβόλια», εκτίμησε ένας άλλος διαδηλωτής που δήλωσε ότι ονομάζεται «Ντιν Κορόνα».

Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν φραστικά στον παρουσιαστή του ITV, Τζον Σνόου, τη στιγμή που εκείνος έμπαινε στο κτίριο.

Αργά το απόγευμα γύρω από το κτίριο της ITN είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. «Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων λόγω των ρεπορτάζ τους για τον κορονοϊό συνιστούν μια ανησυχητική εξέλιξη. Αυτή η ενέργεια είχε ως συνέπεια να εμποδιστούν οι δημοσιογράφοι να συνεχίσουν το έργο της συλλογής πληροφοριών, κάτι που η ITN καταδικάζει κατηγορηματικά», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Στις αρχές Αυγούστου μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την πρώην έδρα του BBC, στο δυτικό Λονδίνο, για να διαμαρτυρηθούν αλλά απωθήθηκαν από την αστυνομία. Λίγο αργότερα οι διαδηλωτές προσπάθησαν να εισβάλουν στα γραφεία της Google πιο δίπλα.

London protest against jab passes and censorship at google. People have had it up to here.. #EnoughIsEnough pic.twitter.com/hGunG1qkei

— Gillian McKeith (@GillianMcKeith) August 23, 2021