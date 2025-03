Ανείπωτη τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: 59 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες από την φονική πυρκαγιά – Εκδόθηκαν 4 εντάλματα σύλληψης, νέα βίντεο

Ανείπωτη τραγωδία κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (15/03) στο ανατολικό μέρος της Βόρειας Μακεδονίας, όπου 59 άνθρωποι, οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας έχασαν τη ζωή τους, από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ντισκοτέκ, στην πόλη Κότσανη, ενώ περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από χρήση πυροτεχνημάτων, στη διάρκεια συναυλίας του μουσικού συγκροτήματος «DNA» στην ντισκοτέκ «Pulse», στην πόλη αυτή των 25.000 κατοίκων. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3:00 τοπική ώρα (4:00 Ελλάδας) στη συναυλία που παρακολουθούσαν περίπου 1.500 άτομα, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε ποδοπάτημα.

O υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε πως 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ανέφερε πως εξετάζονται τα αίτια της πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή, 152 άνθρωποι νοσηλεύονται σε διάφορες υγειονομικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική βοήθεια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, ενώ 18 από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

«Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν τεθεί σε χρήση, σε μια προσπάθεια να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αρμπέν Ταραβάρι στους δημοσιογράφους.

Παράλληλα, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός MRT μετέδωσε ότι 27 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο της πόλης των Σκοπίων, ενώ άλλοι 23 σε κλινικό κέντρο.

Μέσα στον χώρο πυροδοτήθηκαν τα πυροτεχνήματα

Τα πυροτεχνήματα πυροδοτήθηκαν στο εσωτερικό του χώρου, ο οποίος στέγαζε μια αποθήκη χαλιών, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή, σύμφωνα με αναφορές του Skynews.

Βίντεο από την εκδήλωση δείχνει το συγκρότημα να παίζει στη σκηνή, όταν δύο φωτοβολίδες εκτοξεύονται προς την οροφή.

«Αυτή είναι μια δύσκολη και πολύ θλιβερή ημέρα για τη χώρα»

Ο πρωθυπουργός της χώρας Χρίστιαν Μίτσκοσκι έγραψε σε δήλωσή του στο Χ: «Αυτή είναι μια δύσκολη και πολύ θλιβερή ημέρα για τη χώρα (σ.σ. σημειώνεται ότι αναφέρει τη χώρα τους ως Μακεδονία . Η απώλεια τόσων πολλών ζωών νέων ανθρώπων είναι ανεπανόρθωτη και ο πόνος των οικογενειών, των αγαπημένων και των φίλων είναι ανυπολόγιστος».

Υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι της για να απαλύνει έστω και λίγο τον πόνο τους».

Η αστυνομία και οι ιατροδικαστές απέκλεισαν τον τόπο του δυστυχήματος, με τις αρχές να δηλώνουν ότι θα συγκεντρωθούν στοιχεία για τους κρατικούς εισαγγελείς.

Η κυβέρνηση της Σερβίας κηρύσσει την Τρίτη 18 Μαρτίου ημέρα πένθους λόγω της τραγωδίας

Η κυβέρνηση της Σερβίας, με πρωτοβουλία του Σέρβου προέδρου, Αλεξάντερ Βούτσιτς, κήρυξε την Τρίτη 18 Μαρτίου ημέρα πένθους λόγω της τραγωδίας.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην κυβέρνηση της Σερβίας, Νεμάνια Σταρόβιτς. Η σερβική κυβέρνηση θα κηρύξει ημέρα εθνικού πένθους σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Σερβίας, αυτό είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Σταρόβιτς στην TV Prva.

Με εγκαύματα ένας από τους βασικούς τραγουδιστές του συγκροτήματος

Ο Vladimir Blazev, γνωστός ως Πάντσο, ένας από τους βασικούς τραγουδιστές του DNA, υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια του και η τύχη άλλων μελών του συγκροτήματος παραμένει ασαφής.

Ο Andrej Gjorgieski, γνωστός ως Andrej από το «DNA», εντοπίστηκε μετά την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης στη ντισκοτέκ «Pulse». Όπως δήλωσε πρώην μέλος του συγκροτήματος στην “Sloboden Pechat”, ο τραγουδιστής δεν θεωρείται αγνοούμενος, δεν έχει σοβαρά εγκαύματα και η κατάσταση της υγείας του είναι καλύτερη από του Πάντσο.

«Είναι καλά. Τον εντόπισαν, επειδή δεν ήταν γνωστό πού βρισκόταν. Δεν έχει σοβαρά εγκαύματα, είναι καλύτερα», είπε στην “Sloboden Pechat”.

Ερευνούν τις άδειες του χώρου – Εκδόθηκαν 4 εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με πληροφορίες από το apnews, μέλη των οικογενειών πιθανών θυμάτων ή τραυματιών συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα νοσοκομεία και τα γραφεία της πόλης Κότσανη, εκλιπαρώντας τις αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Τοσκόφσκι δήλωσε ότι οι αρχές θα ερευνήσουν την αδειοδότηση του χώρου και και τις προδιαγραφές ασφαλείας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει «ηθική ευθύνη» να συμβάλλει στη δίωξη οποιουδήποτε υπεύθυνου.

Για την τραγωδία διενεργείται έρευνα και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τεσσάρων προσώπων, ανέφερε ακόμη ο υπουργός Εσωτερικών, Πάντε Τόσκοφκσι.

Η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, φανερά συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια έκανε λόγο για «ανείπωτη τραγωδία», ενώ Μίτσκοσκι ανέβαλε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου και ανήγγειλε την ακύρωση όλων των δημόσιων εκδηλώσεων.

Συλλυπητήρια Μητσοτάκη για την τραγωδία – «Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον λαό της Βόρειας Μακεδονίας στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Χ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας

Με τον υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας που δοκιμάζεται μετά την τραγωδία στο νυχτερινό κέντρο, μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης το πρωί της Κυριακής.

Ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωής που προκλήθηκε από την τραγική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στην πόλη Κότσανη.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης.

Δείτε βίντεο:

