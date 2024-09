Ανατριχιαστικό βίντεο του CNN: Η στιγμή της εκτέλεσης Ουκρανών αιχμάλωτων στρατιωτών από Ρώσους – Σκληρές εικόνες

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο έδωσε στην δημοσιότητα το CNN, αναφέροντας ότι μπορεί να πρόκειται για εν ψυχρώ εκτέλεση Ουκρανών αιχμαλώτων από Ρώσους στρατιώτες. Τα πλάνα είναι πολύ σκληρά.

Οι στρατιώτες εμφανίζονται στη μέση ενός σκονισμένου δρόμου. Παραπαίουν και στη συνέχεια γονατίζουν και βάζουν τα χέρια τους στο κεφάλι. Δευτερόλεπτα αργότερα, όπως δείχνουν τα πλάνα από ουκρανικό drone, πέφτουν μπρούμυτα και μένουν ακίνητοι, με σκόνη να αναδύεται από κοντά τους.

Το βίντεο που εξασφάλισε αποκλειστικά το CNN, τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μαχών στα τέλη Αυγούστου, κοντά στην εμπόλεμη πόλη Ποκρόβσκ στην ανατολική Ουκρανία. Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο, τα πλάνα δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι μια εκτέλεση από τα ρωσικά στρατεύματα τριών Ουκρανών που παραδόθηκαν, όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν το χαράκωμά τους.

Το περιστατικό, που περιγράφεται από Ουκρανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην αποκαλυφθούν ορισμένες λεπτομέρειες για να προστατευθεί η ταυτότητα της μονάδας, εντάσσεται σε μια σειρα προφανών εκτελέσεων, που φαίνεται να αυξάνονται σε ρυθμό φέτος, υποστηρίζει το δίκτυο.

Ουκρανικές πηγές της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών έδωσαν στο CNN έναν κατάλογο 15 τέτοιων περιπτώσεων, από τον Νοέμβριο. Οι περισσότερες υποστηρίζονται από βίντεο ή ηχητικές υποκλοπές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στις οποίες λένε ότι οι παραδιδόμενοι Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από τους Ρώσους στις γραμμές του μετώπου, αντί να συλληφθούν αιχμάλωτοι.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας δήλωσε στο CNN ότι το γραφείο του ερευνά 28 τέτοια περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, στα οποία έχασαν τη ζωή τους συνολικά 62 Ουκρανοί στρατιωτικοί.

Τα πλάνα από την περιοχή Ποκρόβσκ φαίνεται να αντικατοπτρίζουν την αδυσώπητα βίαιη τακτική του ρωσικού στρατού, καθώς συνεχίζει να προελαύνει στην ανατολική Ουκρανία, ακολουθώντας την τακτική να μην συλλαμβάνει αιχμαλώτους, αλλά να εκτελεί όσους παραδίδονται.

Η προέλαση της Μόσχας προς τον ουκρανικό στρατηγικό στρατιωτικό κόμβο του Ποκρόβσκ συνεχίζεται, παρά τα πρόσφατα κέρδη του Κιέβου στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Κουρσκ, που τροφοδοτούν τις ελπίδες ότι το Κρεμλίνο θα αναγκαστεί να εκτρέψει στρατεύματα για την υπεράσπιση των ρωσικών συνόρων.

Ουκρανοί εισαγγελείς δήλωσαν στο CNN πως πιστεύουν ότι οι φερόμενες δολοφονίες είναι εγκλήματα πολέμου και μέρος μιας ενορχηστρωμένης πολιτικής από το Κρεμλίνο. “Αν οι αιχμάλωτοι πολέμου παραδοθούν, αν δείξουν ότι παραδίδονται, αν δεν έχουν όπλα στα χέρια τους, τότε η συνοπτική εκτέλεση είναι έγκλημα πολέμου”, δήλωσε στο CNN ο Andriy Kostin, ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας.

Russians killing surrendering Ukrainian soldiers on the Pokrovsk front, video published by CNN. https://t.co/0Ed7txV0x9 pic.twitter.com/RS6xzNEUfX

Ο Kostin υποστήριξε ότι τέτοια εγκλήματα διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, από διάφορες μονάδες, δίνοντας στο Κίεβο “την ευκαιρία να ισχυριστεί ότι η πολιτική αυτή θα μπορούσε να (αναχθεί) σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτή η πολιτική ενορχηστρώνεται από το Κρεμλίνο. Είναι μια εντολή συγκεκριμένων διοικητών”.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα του CNN για σχολιασμό των ισχυρισμών. Η εμφάνιση των βίντεο που δείχνουν αυτό που φαίνεται να είναι μια κλιμακούμενη ρωσική τακτική έχει θέσει ένα δίλημμα για τους Ουκρανούς διοικητές, οι οποίοι πρέπει να προειδοποιήσουν τα στρατεύματά τους και τον κόσμο για τη ρωσική αγριότητα, με κίνδυνο να εξαντλήσουν το ήδη εξαντλημένο ηθικό των Ουκρανών.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος που παρείχε το υλικό από το drone του Ποκρόβσκ δήλωσε ότι η μονάδα τους γνώριζε για πολλαπλές παρόμοιες περιπτώσεις στις γραμμές του μετώπου που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ή διερευνηθεί.

Ορισμένες πρόσφατες περιπτώσεις έχουν δημοσιοποιηθεί, με μια μονάδα στο Toretsk να ισχυρίζεται στο Telegram ότι είχε βίντεο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο δημοσίευσε την Τρίτη, με τρεις Ουκρανούς στρατιώτες να βγαίνουν από ένα υπόγειο, με τα χέρια τους υψωμένα σε ένδειξη παράδοσης, και στη συνέχεια να πυροβολούνται από ρωσικά στρατεύματα. Οι εισαγγελείς στην περιοχή του Ντονέτσκ δήλωσαν ότι ξεκίνησαν έρευνα για “παραβίαση των νόμων και των εθίμων του πολέμου, σε συνδυασμό με ανθρωποκτονία από πρόθεση”.

CNN has obtained exclusive video that shows an apparent execution by Russian troops of three surrendering Ukrainians, after their trench was overrun.

The incident is part of a pattern of apparent executions, seemingly increasing in pace this year.@npwcnn reports. pic.twitter.com/EsSC4IXcVV

— CNN International PR (@cnnipr) September 6, 2024