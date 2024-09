Συναγερμός στην Τουρκία: Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου με προορισμό την Γερμανία μετά από απειλή για βόμβα

Μετά από απειλή για βόμβα ένα αεροπλάνο της Vistara Airlines που εκτελούσε το δρομολόγιο Βομβάη – Φρανκφούρτη έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ερζερούμ της Τουρκίας, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Ο κυβερνήτης του Ερζερούμ, Mustafa Çiftçi είπε στο τουρκικό δίκτυο TRT ότι ο εναέριος χώρος έχει κλείσει για όλες τις πτήσεις εξαιτίας της απειλής για βόμβα.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 247 επιβάτες. Μετά από εντολή του πιλότου οι επιβάτες κατέβηκαν από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με το TRT.

Ειδικοί πυροτεχνουργοί βρίσκονται στο σημείο και ερευνούν εξονυχιστικά το αεροσκάφος και τις βαλίτσες.

Την είδηση για την αναγκαστική προσγείωση επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία Vistara Airlines με ανάρτηση στο Χ. Ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να προσγειωθεί για «λόγους ασφαλείας», χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την εταιρεία το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ερζερούμ.

#DiversionUpdate: Flight UK27 from Mumbai to Frankfurt (BOM-FRA) has been diverted to Turkey (Erzurum airport) due to security reasons and has landed safely at 1905 hours. Please stay tuned for further updates.

