Ανάπτυξη στρατευμάτων των ΗΠΑ: Ο Νικολάς Μαδούρο καταγγέλλει το «ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο εναντίον της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ, με αφορμή την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για ανάπτυξη στρατευμάτων στην Καραϊβική. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ειρήνης», χαρακτήρισε το σχέδιο αυτό «ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο». Όπως τόνισε, «αυτό που απειλούν πως θα προσπαθήσουν να κάνουν εναντίον της Βενεζουέλας, η αλλαγή καθεστώτος, μια τρομοκρατική στρατιωτική επίθεση, είναι ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο».

Ο Μαδούρο υπογράμμισε ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. «Όταν κάποιος επιτίθεται σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής επιτίθεται και σε όλες τις άλλες, όταν απειλεί μια χώρα απειλεί κι όλες τις άλλες», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τις χώρες της περιοχής να δείξουν ενότητα απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προ ημερών στρατιωτική επιχείρηση στην Καραϊβική με το πρόσχημα της καταπολέμησης της «διακίνησης ναρκωτικών». Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από αμερικανικά ΜΜΕ, το σχέδιο προβλέπει την αποστολή τριών ελικοπτεροφόρων αποβατικών, τριών αντιτορπιλικών με πυραύλους και το σύστημα Aegis, ενός υποβρυχίου και περίπου 4.000 πεζοναυτών ανοικτά της Βενεζουέλας.

Η Ουάσινγκτον είχε ήδη αυξήσει πρόσφατα το ποσό της αμοιβής για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο, ανεβάζοντάς το στα 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος απάντησε με κάλεσμα για ενότητα, λέγοντας: «Είναι στιγμή να δείξουμε θάρρος, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες, να ενώσουμε την εθνική βούληση, να παραμερίσουμε τις διαφωνίες. Είναι καιρός η Βενεζουέλα να μιλήσει με μια φωνή, τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή της πατρίδας, τη φωνή του δικαιώματος που έχουμε στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην αρμονία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κάλεσε την εθνοφρουρά, τους εφέδρους και «όλο τον λαό» να κινητοποιηθούν το Σαββατοκύριακο απέναντι στις «απειλές» των ΗΠΑ. Υπενθύμισε μάλιστα ότι έχει ήδη ενεργοποιήσει σχέδιο για την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε όλη την επικράτεια, αν και επίσημα το σώμα αριθμεί περίπου 5 εκατομμύρια μέλη, με ειδικούς να εκτιμούν ότι ο αριθμός είναι μικρότερος. Η εθνοφρουρά αποτελείται κυρίως από πολίτες που υποστηρίζουν την ιδεολογία του Ούγο Τσάβες, τον οποίο ο Μαδούρο παρουσιάζει ως πολιτικό του μέντορα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις με τις οποίες επανεξελέγη ο Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι ηγείται του αποκαλούμενου «καρτέλ των ήλιων», εγκληματικής οργάνωσης στην οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, συμμετέχουν στελέχη της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας. Το Καράκας, από την πλευρά του, απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια οργάνωση.