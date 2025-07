Air India: Το λάθος που προκάλεσε την συντριβή του Dreamliner – Η διακοπή ροής καυσίμου στους κινητήρες και ο πανικός στο πιλοτήριο

Μια πρώτη προκαταρκτική έκθεση για το αεροπορικό δυστύχημα της Air India, το οποίο σημειώθηκε πριν από έναν μήνα και κόστισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους, αποκαλύπτει συγκλονιστικά νέα στοιχεία. Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) επισημαίνει ότι η παροχή καυσίμων προς τους κινητήρες διακόπηκε μόλις λίγα λεπτά μετά την απογείωση, οδηγώντας το αεροσκάφος σε ανεξέλεγκτη πτώση.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσαν διεθνή πρακτορεία και δίκτυα, όπως το Reuters, το Sky News και το BBC, η μετακίνηση των διακοπτών τροφοδοσίας καυσίμου των δύο κινητήρων από τη θέση λειτουργίας (RUN) στη θέση διακοπής (CUTOFF) έγινε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αποτέλεσμα ήταν να σταματήσει η ροή καυσίμου και οι στροφές των κινητήρων να μειωθούν απότομα. Η πτώση του αεροσκάφους ήταν πλέον αναπόφευκτη.

