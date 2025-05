Αίγυπτος – Κατάρ: «Χειρονομία καλής θέλησης» χαρακτηρίζουν την απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου – Ενημερώθηκε η οικογένειά του

Οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου και του Κατάρ χαιρέτισαν την Κυριακή (11/5) την ανακοίνωση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς πως έχει την πρόθεση να προχωρήσει στην απελευθέρωση του Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ, που παραμένει κρατούμενος στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι δυο χώρες, που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ, χαρακτήρισαν την κίνηση «χειρονομία καλής θέλησης» και «ενθαρρυντικό βήμα προς την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η απελευθέρωση των κρατούμενων και των φυλακισμένων και η εγγύηση της ασφαλούς και ανεμπόδιστης ροής (ανθρωπιστικής) βοήθειας» στον θύλακα.

I pray this transfer goes smoothly and that Edan is soon in his family’s embrace. pic.twitter.com/HqsAqNk1kv

Παράλληλα, η οικογένεια του αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ ενημερώθηκε για την απελευθέρωσή του, που αναμένεται «τις προσεχείς ημέρες» από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε την Κυριακή (11/5) το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων.

«Η οικογένεια επιβεβαιώνει πως έχει ενημερωθεί για την ανακοίνωση της Χαμάς και βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση για την αναμενόμενη απελευθέρωση του Ίνταν Αλεξάντερ τις προσεχείς ημέρες», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της συλλογικότητας. «Κανένας όμηρος δεν πρέπει να ξεχαστεί», προστίθεται.

Έπειτα από συνομιλίες με αμερικανούς αντιπροσώπους για ενδεχόμενη νέα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η Χαμάς ανήγγειλε χθες πως θα αφήσει ελεύθερο τον Ίνταν Αλεξάντερ, που κρατείται αιχμάλωτος στον παλαιστινιακό θύλακο από την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

POTUS: “I am happy to announce that Edan Alexander, an American citizen who has been held hostage since October 2023, is coming home to his family. I am grateful to all those involved in making this monumental news happen…” pic.twitter.com/31zT7yZjlL

— Dan Scavino (@Scavino47) May 11, 2025