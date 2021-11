Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα 64α μουσικά βραβεία Grammy

Η 64η τελετή απονομής των επόμενων βραβείων Grammy θα διεξαχθεί στο Microsoft Theater του Los Angeles, την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022. Παρακάτω είναι οι βασικές υποψηφιότητες για τα βραβεία, οι οποίες αφορούν σε έργα μουσικής που κυκλοφόρησαν το χρονικό διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 2020-30 Σεπτεμβρίου 2021.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Δίσκος της Χρονιάς

ABBA – I Still Have Faith In You

Jon Batiste – Freedom

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get A Kick Out Of You

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right On Time

Doja Cat Featuring SZA – Kiss Me More

Billie Eilish – Happier Than Ever

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – drivers license

Silk Sonic – Leave The Door Open

Άλμπουμ της Χρονιάς

Jon Batiste – We Are

Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

H.E.R. – Back Of My Mind

Lil Nas X – Montero

Olivia Rodrigo – Sour

Taylor Swift – Evermore

Kanye West – Donda

Τραγούδι της Χρονιάς

Ed Sheeran – Bad Habits

Alicia Keys & Brandi Carlile – A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo – drivers license

H.E.R. – Fight For You

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat Featuring SZA – Kiss Me More

Silk Sonic – Leave The Door Open

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right On Time

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid LAROI

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Καλύτερη Pop σόλο ερμηνεία

Justin Bieber – Anyone

Brandi Carlile – Right On Time

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – drivers license

Καλύτερη Pop εκτέλεση από ντουέτο ή συγκρότημα

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get A Kick Out Of You

Justin Bieber & benny blanco – Lonely

BTS – Butter

Coldplay – Higher Power

Doja Cat Featuring SZA – Kiss Me More

Καλύτερο Pop Φωνητικό Αλμπουμ με παραδοσιακό ρεπερτόριο

Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale

Norah Jones – Til We Meet Again (Live)

Tori Kelly – A Tori Kelly Christmas

Ledisi – Ledisi Sings Nina

Willie Nelson – That’s Life

Dolly Parton – A Holly Dolly Christmas

Καλύτερο Pop Φωνητικό Αλμπουμ

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – Sour



Καλύτερη Χορευτική/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση

Afrojack & David Guetta – Hero

Ólafur Arnalds Featuring Bonobo – Loom

James Blake – Before

Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak

Caribou – You Can Do It

Rüfüs Du Sol – Alive

Tiësto – The Business

Καλύτερη Rock Εκτέλεση

AC/DC – Shot In The Dark

Black Pumas – Know You Better (Live From Capitol Studio A)

Chris Cornell – Nothing Compares 2 U

Deftones – Ohms

Foo Fighters – Making A Fire

Καλύτερο Rock Τραγούδι

Weezer – All My Favorite Songs

Kings Of Leon – The Bandit

Mammoth WVH – Distance

Paul McCartney – Find My Way

Foo Fighters – Waiting On A War

Καλύτερο Rock Αλμπουμ

AC/DC – Power Up

Black Pumas – Capitol Cuts – Live From Studio A

Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore Vol. 1

Foo Fighters – Medicine At Midnight

Paul McCartney – McCartney III

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Snoh Aalegra – Lost You

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon – Peaches

H.E.R. – Damage

Silk Sonic – Leave The Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Καλύτερο R&B Τραγούδι

H.E.R. – Damage

SZA – Good Days

Giveon – Heartbreak Anniversary

Silk Sonic – Leave The Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Καλύτερο Jazz Φωνητικό Αλμπουμ

The Baylor Project – Generations

Kurt Elling & Charlie Hunter – SuperBlue

Nnenna Freelon – Time Traveler

Gretchen Parlato – Flor

Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

AC/DC – Shot In The Dark

Jon Batiste – Freedom

Tony Bennett & Lady Gaga – I Get A Kick Out Of You

Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon – Peaches

Billie Eilish – Happier Than Ever

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – Good 4 U