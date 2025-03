Αυστραλία: Καρέ καρέ η σύλληψη από επιβάτη 17χρονου που θέλησε να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με γεμάτη καραμπίνα

Ένας 17χρονος νεαρός συνελήφθη και παραπέμφθηκε με σοβαρές κατηγορίες στη Δικαιοσύνη μετά την απόπειρα που διέπραξε να επιβιβαστεί παράνομα οπλισμένος με μια γεμάτη δίκανη καραμπίνα σε επιβατική πτήση στο αεροδρόμιο Avalon, νοτιοδυτικά της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Ο νεαρός φέρεται να να εισέβαλε στον φυλασσόμενο χώρο της πίστας των αεροσκαφών, αφού παραβίασε έναν φράκτη ασφαλείας.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες ο νεαρός φορούσε γιλέκο εργαζομένου και είχε ζώνη με εργαλεία δίνοντας αρχικά την εντύπωση πως άνηκε σε προσωπικό που βρισκόταν εκεί για κάποια εργασία.

Όταν όμως μια αεροσυνοδός του ζήτησε κάποιο νομιμοποιητικό έγγραφο ή κάρτα επιβίβασης, ο δράστης άρχισε να συμπεριφέρεται νευρικά. Τότε ένας επιβάτης ο Barry Clark πρόσεξε το κυνηγετικό όπλο, επιτέθηκε στον δράστη αποσπώντας το όπλο και πετώντας το στις σκάλες του αεροσκάφους της εταιρείας Jetstar ενώ με τη βοήθεια ενός πιλότου και άλλων ακινητοποίησαν επιτόπου τον δράστη μέχρι να επέμβει η αστυνομία.

BREAKING: A terrifying ordeal has played out on the tarmac at Avalon Airport where a young man armed with a shotgun and knives boarded a Jetstar flight bound for Sydney. https://t.co/uPuikshv7C @BlakeJohnson @EstelleGriepink #7NEWS pic.twitter.com/lxYQWNP2c9

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) March 6, 2025