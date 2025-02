Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 39 νεκροί και 40 τραυματίες από την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την χώρα – Έντονες βροχές και χιονοπτώσεις

Τουλάχιστον 39 νεκρούς και 40 τραυματίες άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, με χιονοπτώσεις και καταιγίδες, που έπληξαν διάφορες περιοχές του Αφγανιστάν, δήλωσε την Τετάρτη (26/2) εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Οι ξαφνικές πλημμύρες έπληξαν την επαρχία Φαράχ στα δυτικά την Τρίτη, παρασύροντας 21 ανθρώπους, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν όταν μια χαλαζόπτωση προκάλεσε την κατάρρευση του σπιτιού τους.

Πιο ανατολικά, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χελμάντ, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού που χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εννέα ακόμη σκοτώθηκαν στην επαρχία Κανταχάρ. Η κακοκαιρία επίσης κατέστρεψε ολοσχερώς 240 σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε άλλα 61, ενώ κατέστρεψε εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης.

SEVERE WEATHER HIT AFGHANISTAN

Powerful thunderstorms swept through Farah, Afghanistan, bringing a tornado and damaging hail that shattered solar panels. [Photos: Local residents]”

February 25, 2025🇦🇫 pic.twitter.com/PlsxOs1NRu

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 26, 2025