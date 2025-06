Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη διπλωματία και δρα σε νόμιμη άμυνα κατά του Ισραήλ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/6) ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματία αλλά θα συνεχίσει να δρα σε νόμιμη άμυνα μετά την επίθεση εύρους άνευ προηγουμένου που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της την Παρασκευή 13η Ιουνίου.

«Το Ιράν δρα αποκλειστικά και μόνο σε νόμιμη άμυνα. Παρότι αντιμετωπίζει την πιο σκανδαλώδη επίθεση εναντίον του λαού μας, το Ιράν μέχρι τώρα έχει προχωρήσει σε αντίποινα μόνο εναντίον του ισραηλινού καθεστώτος και όχι εναντίον όσων το βοηθούν και το υποστηρίζουν», τόνισε ο κ. Αραγτσί μέσω X.

«Αντίθετα με το παράνομο, γενοκτονικό και κατοχικό ισραηλινό καθεστώς, παραμένουμε δεσμευμένοι στη διπλωματία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

By now, the whole world should know that:

(1) Iran solely acts in self-defense. Even in the face of the most outrageous aggression against our people, Iran has so far only retaliated against the Israeli regime and not those who are aiding and abetting it. Just like Netanyahu… pic.twitter.com/cEUCaLHpAL

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 18, 2025