Οι 20 πιο... άπιστες πόλεις των ΗΠΑ - Γιατί απατούν οι γυναίκες

Μαζί με τα περιοριστικά μέτρα του κορονοϊού χαλαρώνουν και οι... γαμήλιοι όρκοι σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του Ashley Madison, της διαδικτυακής πλατφόρμας ραντεβού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η απιστία αναδεικνύεται πρωταθλήτρια σε είκοσι πόλεις σε όλες τις Πολιτείες. Έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο lockdown, κατά τον οποίο οι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα σπίτια με το άλλο τους μισό, πλέον ανυπομονούν να βγουν έξω από το σπίτι και ίσως και από τον γάμο ή τη σχέση τους για σεξουαλική δραστηριότητα.

Η ανάλυση των στοιχείων σχετικά με την απιστία ανά Πολιτεία, που δημοσιεύτηκαν στο Journal of Sex Research, βασίστηκε στον αριθμό των εγγραφών στην πλατφόρμα γνωριμιών από τις 20 Ιουνίου 2020 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2020. Πέρυσι, η εταιρεία κατέγραψε μία αύξηση στον αριθμό των εγγραφών από την 1η Μαρτίου έως τις 25 Μαρτίου, με περισσότερους από 17.000 λογαριασμούς να δημιουργούνται σε μόλις μία ημέρα. Στην κορυφή των πόλεων όπου οι άπιστοι "κυριαρχούν" είναι το Μαϊάμι και το Ορλάντο στη Φλόριντα και το Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα, οι γυναίκες είναι πιο πιθανόν να απατήσουν τους συζύγους τους αναζητώντας μία ανανέωση. Οι πόλεις όπου καταγράφονται αυξημένα ποσοστά γυναικείας απιστίας είναι και πάλι το Μαϊάμι, ενώ ακολουθούν η Ατλάντα και η Οκλαχόμα Σίτι. Επίσης, οι γυναίκες, όχι μόνο ενδέχεται να έχουν τις περισσότερες σχέσεις, αλλά μπορεί να είναι και οι ειδικές στην απιστία. "Οι άνδρες παραδοσιακά θεωρούνται πιο ικανοί να έχουν σύζυγο αλλά και ερωμένη, Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες είναι πολυπράγμονες και, σύμφωνα με την έρευνα, μάλλον είναι καλύτερες και στην απιστία" σημειώνει η δρ. Τάμι Νέλσον, συγγραφέας του "When you're the one who cheats".

Αν και οι περισσότερες γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν ότι είναι λάθος ηθικά η εξωσυζυγική σχέση, ωστόσο δεν αισθάνονταν ενοχή να το κάνουν, αλλά ανέφεραν ότι επικρίνονται περισσότερο από την πατριαρχική κοινωνία.

Όσον αφορά σε νούμερα, το 45% των γυναικών είπαν το εξωσυζυγικό σεξ είναι καλύτερο γιατί μπορούν να πειραματίζονται, το 42% ότι έτσι κάνουν πιο συχνά σεξ απ' ό,τι με τον σύζυγό τους, το 39% ότι το απολάμβαναν επειδή ήταν κάτι πρωτοποριακό και το 38% το χρησιμοποιούσαν για να εξερευνούν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις.

Να σημειωθεί επίσης ότι η έλλειψη σεξουαλικής δράσης μέσα στον γάμο μπορεί να συνδέεται με τα χαμηλά επίπεδα έλξης καθώς περισσότερο από το 65% των γυναικών είπαν ότι πλέον δεν έλκονται από τον σύζυγό τους αλλά το 74% ισχυρίστηκαν ότι ακόμη τον αγαπούσαν.

Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες μπορεί να κάνουν περισσότερο σεξ εκτός γάμου, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στον αριθμό των συντρόφων που έχουν. Στις ΗΠΑ ο μέσος όρος σεξουαλικών συντρόφων είναι έξι, που είναι υψηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο των 5,7 συντρόφων, αλλά μικρότερος από αυτόν των γυναικών από το Μεξικό, που έχουν κατά μέσο όρο 10 συντρόφους.

Παράλληλα, όσοι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία ανέφεραν ότι είχαν πιο συχνά εξωσυζυγικές σχέσεις απ' ό,τι τα νεότερα ζευγάρια. Εδώ "πρωταθλήτρια" αναδεικνύεται η Φλόριντα με ποσοστό 15% ανάμεσα στις 20 πόλεις των ΗΠΑ με τα υψηλότερα ποσοστά απιστίας και μέση ηλικία τα 42 έτη, που είναι η υψηλότερη σε σχέση με τη μέση ηλικία σε εθνικό επίπεδο (38 έτη).