Μία αυτοπροσωπογραφία, η οποία σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Κερτ Κομπέιν το 1992, πωλήθηκε πάνω από 281.000 δολάρια σε δημοπρασία. Το ποσό αυτό είναι 28 φορές περισσότερο από το ποσό που είχε υπολογίσει ο κάτοχός της.

Η καρικατούρα απεικονίζει τον πρώην αρχηγό των Nirvana να παίζει κιθάρα και στη λεζάντα αναγράφεται: «Kurdt Kobain Rock Star».

Οι λέξεις: «I don't know how to play and I don't give a hoot!» (Δεν ξέρω να παίξω και δεν δίνω δεκάρα!) διακρίνονται επίσης στο σκίτσο. Ο Κερτ Κομπέιν είχε δώσει το σκίτσο στον Jacque Chong, φωτογράφο με τον οποίο συνεργάστηκε στη διάρκεια της περιοδείας του γκρουπ στη Σιγκαπούρη το 1992 για την προώθηση του άλμπουμ «Nevermind».

Τον προηγούμενο μήνα σε άλλη δημοπρασία πωλήθηκαν έξι τούφες από τα μαλλιά του τραγουδιστή των Nirvana στην τιμή των 14.145 δολαρίων. Τα μαλλιά είχε στην κατοχή της η θαυμάστρια και φίλη του Κερτ Κομπέιν, Τέσα Όζμπορν, η οποία είχε κουρέψει τον τραγουδιστή, όταν εκείνος ήταν στο Μπέρμιγχαμ το 1989.