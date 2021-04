Netflix: Τι θα δούμε τον Μάιο - Αναλυτικά όλες οι κυκλοφορίες - ΒΙΝΤΕΟ

O Απρίλιος φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, η θερμοκρασία ανεβαίνει και όλος ο κόσμος περιμένει τον Μάιο για να επιστρέψει στην κανονικότητα, καθώς ορισμένες δραστηριότητες θα είναι ξανά διαθέσιμες μετα από αρκετούς μήνες lockdown.

Το Netflix πάντως δεν δείχνει καμία διάθεση να σταματήσει και έχει προγραμματίσει δεκάδες νέες κυκλοφορίες συναρπαστικών σειρών και ταινιών για τον Μάιο.

Σειρές

Σελίνα: Η Σειρά – Β’ Μέρος (4 Μαΐου)

Η θρυλική Μεξικανοαμερικανή τραγουδίστρια Σελίνα πορεύεται προς τη δόξα, καθώς η ίδια και η οικογένειά της κάνουν θυσίες για να υλοποιήσουν τα όνειρα μιας ζωής.

The Upshaws (12 Μαΐου)

Ταινίες

Monster (7 Μαΐου)

Ένας ταλαντούχος έφηβος που εμπλέκεται σε μια μοιραία ληστεία παλεύει για την αθωότητα και την τιμή του κατά ενός συστήματος ποινικής δικαιοσύνης που τον έχει ήδη κρίνει.

Oxygen (12 Μαΐου)

Μια γυναίκα ξυπνά χωρίς να θυμάται τίποτα σε έναν θάλαμο κρυοσυντήρησης, όπου το οξυγόνο εξαντλείται γρήγορα, και πρέπει να θυμηθεί ποια είναι για να επιβιώσει.

Dance Of The Forty One / Ο χορός των 41 (12 Μαΐου)

Ένας γκέι βουλευτής, παντρεμένος με την κόρη του Μεξικανού προέδρου, διασκεδάζει με έναν νεαρό σε ένα μυστικό κλαμπ. Το σκάνδαλο ξεσπά. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Η γυναίκα στο παράθυρο - The Woman In The Window (14 Μαΐου)

Κλεισμένη στο σπίτι λόγω αγοραφοβίας, μια ψυχολόγος γίνεται εμμονική με τους νέους της γείτονες και με το να διαλευκάνει ένα φρικτό έγκλημα που είδε απ' το παράθυρό της.