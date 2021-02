Ο πρίγκιπας Χάρι και ο Μέγκαν Μαρκλ επιβεβαίωσαν σήμερα στη βασίλισσα Ελισάβετ ότι δεν θα επιστρέψουν ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας σχεδόν ένα χρόνο μετά την παραίτησή τους, το περίφημο MEGXIT, όπως ανέφερε σήμερα το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ παραιτήθηκαν τον Μάρτιο του 2020 για να κερδίσουν τα δικά τους χρήματα στις ΗΠΑ, όπου έχουν υπογράψει συμφωνίες με την Spotify και το Netflix, που εκτιμάται ότι αξίζουν πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες.

Η παραίτηση από μέλη της βασιλικής οικογένειας σημαίνει επίσης ότι το ζευγάρι, το οποίο ζει τώρα σε ένα αρχοντικό 11 εκατομμυρίων λιρών στο Montecito της Καλιφόρνια, δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσει τους τίτλους αλλά και την ηγεσία των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τα οποία τους είχαν ανατεθεί από την βασίλισσα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνομιλίες μεταξύ του Δούκα του Σάσεξ και των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η αυλαία πέφτει λοιπόν αφού προηγήθηκε μια εβδομάδα επαφών και ενώ ο παππούς του Χάρι, ο Δούκας του Εδιμβούργου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο King Edward VII στο Λονδίνο.

Οι στρατιωτικοί, Κοινοπολιτειακοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι που θα επανέλθουν στη Βασίλισσα είναι: οι Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queen's Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal National Theatre και η Ένωση Πανεπιστημίων Κοινοπολιτείας.

Οι Sussexes - που ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους- είναι έτοιμοι για μια αποκαλυπτική συνέντευξή τους για τη ζωή τους με τη βασίλισσα της αμερικανικής τηλεόρασης, Όπρα, στις 7 Μαρτίου.