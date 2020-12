Με νέα NAVTEX που εξέδωσε σήμερα ο σταθμός της Αττάλειας, η Τουρκία παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο την παραμονή του Ορούτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, δεσμεύoντας αυτή τη φορά θαλάσσιες περιοχές στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Συγκεκριμένα, η Navtex που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας δεσμεύει από τις 22 Δεκεμβρίου έως την 21η Ιουνίου του 2021 περιοχή στα ανοιχτά της Αττάλειας, για έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού πλοίου.

Αυτή είναι η τουρκική Navtex

TURNHOS N/W : 1610/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-12-2020 19:38)

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N - 030 34.37 E

35 53.85 N - 031 03.72 E

36 16.17 N - 031 38.63 E

36 47.82 N - 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.