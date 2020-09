Αεροσκάφος Rafale που έσπασε το φράγμα του ήχου, ήταν αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση το μεσημέρι της Τετάρτης στο Παρίσι, με τους κατοίκους της «Πόλης του Φωτός» να τρομοκρατούνται πιστεύοντας πως έγινε κάποια έκρηξη.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της της Πολεμικής Αεροπορίας της Γαλλίας, το Rafale διατάχθηκε να επιχειρήσει για να συνδράμει αεροσκάφος που είχε χάσει την επαφή με τον πύργο ελέγχου. Του δόθηκε η άδεια να σπάσει το φράγμα του ήχου για να φτάσει το αεροσκάφος που αντιμετώπιζε τα προβλήματα.

Το Rafale έσπασε το φράγμα του ήχου ανατολικά του Παρισιού, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.Ο ήχος του Rafale ακούστηκε σαν μεγάλη έκρηξη λίγο πριν από το μεσημέρι σε ολόκληρη την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας και προκάλεσε ανησυχία και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ήχος καταγράφηκε από τα μικρόφωνα του Roland-Garros και διέκοψε για λίγα δευτερόλεπτα τον αγώνα τένις ανάμερσα στον Βαβρίνκα και τον Κέπφερ. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου από το Γαλλικό Όπεν που μάλιστα μεταδίδεται σε live streaming. Το Ρολάν Γκαρός "παγώνει" τη στιγμή που ακούγεται ο κρότος και οι παίκτες κοιτούν αμήχανα.

BREAKING - Large explosion heard in the French capital Paris. It was head during the live stream of the French Open tennis tournament.pic.twitter.com/0dVrCUL9Nc