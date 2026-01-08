Θεσσαλονίκη: Σε 48ωρο μπλόκο και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 παραγωγοί στα διόδια Μαλγάρων – Πού αλλού θα σημειωθούν αποκλεισμοί

Σύνοψη από το

  • Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00 οι αγρότες, ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για ζητήματα βιωσιμότητας.
  • Διήμερους αποκλεισμούς, επίσης από τις 12:00, πραγματοποιούν και τα μπλόκα της Χαλκηδόνας (παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Έδεσσας) και της Τρίγλιας Χαλκιδικής (Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών).
  • Συμβολικοί αποκλεισμοί της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας ξεκινούν από τις 11:00, με τους αγρότες να διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους διερχόμενους οδηγούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες- Μάλγαρα- Θεσσαλονίκη

Σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στα διόδια των Μαλγάρων, και στα δύο ρεύματα, προχωρούν από τις 12:00 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα.

Πάντως, παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες δηλώνουν ανοιχτοί σε διάλογο και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας του αγροκτηνοτροφικού τομέα.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας προχωρούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τις 12 το μεσημέρι και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Η παρουσία των αγροτών στο σημείο έχει ενισχυθεί με αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης.

Σε διήμερο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο της Τρίγλιας, επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 έχουν στήσει νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια.

Στο μεταξύ, από τις 11.00 σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς της παρακαμπτηρίου οδού στον κόμβο της Κουλούρας. Η διάρκεια των αποκλεισμών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 48ωρης κινητοποίησης που αποφασίστηκε στην τελευταία σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στα Μάλγαρα, θα προσδιορίζεται κάθε φορά επιτόπου από τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια των αποκλεισμών, οι παραγωγοί θα διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

