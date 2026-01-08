ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ «κηρύσσει πόλεμο» στο… junk food – Στροφή στα «πραγματικά τρόφιμα» και οδηγίες για μεθόδους μαγειρέματος

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ «κηρύσσει πόλεμο» στο… junk food – Στροφή στα «πραγματικά τρόφιμα» και οδηγίες για μεθόδους μαγειρέματος
Φωτογραφία: Joyce N. Boghosian / Λευκός Οίκος, 2019

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «κήρυξε τον πόλεμο» στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τα πρόσθετα σάκχαρα και ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να προτιμούν τα «πραγματικά τρόφιμα» -φρούτα και λαχανικά αλλά και κόκκινο κρέας-, σύμφωνα με τις διατροφικές της συστάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες Τετάρτη.

«Σήμερα η κυβέρνησή μας κηρύσσει τον πόλεμο στα πρόσθετα σάκχαρα. Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, γεμάτα πρόσθετα, σάκχαρα και αλάτι, βλάπτουν την υγεία και θα πρέπει να αποφεύγονται. Το μήνυμά μου (…) είναι ξεκάθαρο: τρώτε πραγματικά τρόφιμα», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ από τον Λευκό Οίκο.

Προσωπικότητα του κινήματος που έχει στόχο «να κάνει την Αμερική ξανά υγιή» (MAHA- Make America Healthy Again) ο Κένεντι, που έχει ανατρέψει την πολιτική των ΗΠΑ αναφορικά με τα εμβόλια, έχει αναγάγει τη μάχη κατά της ανθυγιεινής διατροφής σε προτεραιότητά του, σε μια χώρα που πλήττεται από τον διαβήτη και την παχυσαρκία.

«Περισσότερες πρωτεΐνες, περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα, περισσότερα καλά λιπαρά, περισσότερα δημητριακά ολικής άλεσης, περισσότερα φρούτα και λαχανικά», συνόψισε η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς.

Με αυτές τις νέες συστάσεις, οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε πέντε χρόνια, οι αμερικανικές αρχές καλούν να αποφεύγεται η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων προϊόντων και τροφίμων πλούσιων σε πρόσθετα σάκχαρα, όπως τα έτοιμα γεύματα, τα πατατάκια, τα βιομηχανικά γλυκίσματα, τα αναψυκτικά ή τα ενεργειακά ποτά, δίνοντας προτεραιότητα στο σπιτικό φαγητό.

Σε ό,τι αφορά τις πρωτεΐνες, ενώ οι προηγούμενες συστάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης έδιναν έμφαση κυρίως στα «άπαχα κρέατα», πλέον συνιστάται η κατανάλωση «μιας ποικιλίας πρωτεϊνών, ζωικής προέλευσης -αυγά, πουλερικά, θαλασσινά και κόκκινο κρέας- και φυτικής προέλευσης – φασόλια, μπιζέλια, φακές, ξηροί καρποί, σπόροι και σόγια».

Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας προτρέπει να προτιμώνται άλλες μέθοδοι μαγειρέματος  -όπως το ψήσιμο στον φούρνο, στη σχάρα- αντί του τηγανίσματος και ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να καταναλώνουν «ολόκληρα φρούτα και λαχανικά».

Εξάλλου στις συστάσεις αναφέρεται και το οικονομικό ζήτημα. «Η κυβέρνηση Τραμπ εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όλες οι οικογένειες θα έχουν τα μέσα», τονίζεται.

«Ένα γεύμα που περιλαμβάνει χοιρινό, αυγά, τυρί ή πλήρες γάλα, ντομάτες, άλλα φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά, ψωμί ολικής άλεσης ή τορτίγιες καλαμποκιού, μπορεί σήμερα να κοστίζει περίπου τρία δολάρια», δήλωσε η υπουργός Γεωργίας.

Στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα το περασμένο καλοκαίρι δείχνουν ότι την περίοδο 2021-2023 περισσότερο από το ήμισυ της θερμιδικής πρόσληψης των Αμερικανών προερχόταν από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα – το υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

