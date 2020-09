Με αποκαλυπτικό βιβλίο εκθέτει τη Μελάνια Τραμπ η πρώην φίλη και σύμβουλός της, Στέφανι Γουίνστον Γόλκοφ.

Όπως γράφει η γυναίκα στο βιβλίο της "Melania and Me: The Rise and Fall of my Friendship with the First Lady", που κυκλοφόρησε χθες, η συνεργασία της με την οικογένεια Τραμπ ήταν το χειρότερο λάθος της ζωής της. "Όταν είχε πραγματικά σημασία, η Μελάνια δεν μου στάθηκε" έγραψε αναφερόμενη στο παράπονό της ότι δεν τη στήριξε όταν άρχισαν να εγείρονται ερωτήματα για το κόστος της ορκωμοσίας του προέδρου, την οποία είχε βοηθήσει η ίδια να στηθεί, όπως λέει, αμισθί. Η διοργανώτρια εκδηλώσεων και το μοντέλο, όπως αποκαλύπτει, γνωρίστηκαν το 2003 στους διαδρόμους της "Vogue" όπου δούλευε τότε. Η Γόλκοφ αποκαλύπτει επιπλέον ότι η Μελάνια γούρλωνε τα μάτια της κάθε φορά που άκουγε την Ιβάνκα Τραμπ να λέει ότι θέλει να γίνει πρώτη γυναίκα πρόεδρος. "Στο μεταξύ, η Μελάνια έπρεπε να διαχειριστή και την πεποίθηση του Ντον Τζούνιορ ότι και αυτός θα ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα του στο να γίνει πρόεδρος. Η Μελάνια κουνούσε διακριτικά το κεφάλι της με απέχθεια γι' αυτούς τους δύο που κυκλοφορούσαν μέσα στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι φέρονταν σαν να ήταν αυτοί που είχαν το πάνω χέρι" αναφέρει χαρακτηριστικά απόσπασμα του βιβλίου. Όσο για τον εαυτό της η Μελάνια πιστεύει ότι είναι η νέα Τζάκι Κένεντι που θα αποκαταστήσει την κομψότητα στον Λευκό Οίκο. Πάντως, αντίθετα με ό,τι θα έκανε μάλλον η Τζάκι Ο, η Μελάνια φέρεται ότι γέλασε όταν το 2016 κυκλοφόρησε η κασέτα που αποκάλυπτε ότι ο Τραμπ αρεσκόταν να αρπάζει τις γυναίκες από τα γεννητικά τους όργανα.

Πηγή: Espresso